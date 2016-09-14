Первую очередь Центра обработки и хранения данных запустят весной 2017 году

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ТВЕРЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Первая очередь крупнейшего в РФ Центра обработки и хранения данных будет запущена в Тверской области весной 2017 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ГК "Росатом" Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки в Удомлю.
"Центр обработки и хранения данных строится ускоренными темпами. Весной следующего года сдается первая очередь на 4,8 тыс. IT-стоек. Вторая очередь дает нам еще до 8 тыс. стоек", - сказал Кириенко, добавив, что выбранная под строительство дата-центра площадка позволяет удвоить и этот показатель.
"Это хорошая возможность продажи электроэнергии станцией (Калининская атомная электростанция - прим. ТАСС), это новые высокооплачиваемые рабочие места. И самое главное - это совершенно новая высокотехнологичная экономика для региона", - уточнил глава Росатома.
Как сообщал ТАСС, строительство дата-центра рядом с Калининской атомной электростанцией (КАЭС) началось в этом году. Ожидается, что центр будет предоставлять крупным корпорациям комплекс IT-услуг по защите персональных данных, хранению необходимой информации, тем самым способствовать повышению информационной безопасности России, ранее отмечали в пресс-службе КАЭС. Планируется, что в Удомлю будут переведены важнейшие государственные информационные системы.
Всего на территории размером 8,5 га построят три здания центра, административный корпус, контрольно-пропускной пункт и подстанцию. Обеспечивать электроэнергией данные объекты будет КАЭС. Инвестиционный проект реализуется в рамках программы "Развитие мощностей Центра обработки и хранения данных АО "Концерн Росэнергоатом". Функции генподрядчика при строительстве центра выполняет компания "ЦХД Инжиниринг".
Калининская атомная электростанция (филиал компании "Концерн "Росэнергоатом") расположена в Удомельском районе Тверской области. Она вырабатывает 70% объема электроэнергии, производимой в регионе, а также выдает мощность в единую энергосистему центра России и далее по высоковольтным линиям - на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами установленной мощностью 1 тыс. мегаватт.