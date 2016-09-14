Хамитов: объем производства "дочки" "Вертолетов России" в 2017 г. вырастет до 14 млрд руб.

УФА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Объем производства Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП, входит в холдинг "Вертолеты России") в 2017 году вырастет до 14 млрд рублей. В этом году показатель должен составить максимум 7,5 млрд рублей, сообщил в среду глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Кумертау.

"По вертолету Ка-226 планируется хорошая большая программа. Соответствующим образом следующий год в объемах должен составить порядка 13-14 млрд рублей. А этот год предприятие завершит с объемом 7-7,5 млрд рублей. Но учитывая то, что было на заводе полтора - два года назад, мы считаем, что сегодня ситуация уже чуть лучше. По крайней мере, с точки зрения понимания перспектив новых изделий, элементов и комплектующих для вертолетной промышленности", - сказал Хамитов.

Он добавил, что "линейка продукции расширяется, появятся новые машины, кроме того, будет немало ремонтных машин". "Одним словом, по КумАПП ближайшие два - три года просматриваются очень неплохо, с возможным вариантом роста объема производства до 15 млрд рублей в сегодняшних деньгах, а может быть, даже больше", - отметил глава республики.

КумАПП - авиастроительное предприятие, расположенное в городе Кумертау, производит и ремонтирует вертолеты типа Ка-226, а также Ка-27, Ка-31 и Ka-32A11BC. "Вертолеты России" - холдинг, объединяющий все вертолетостроительные предприятия страны, является дочерней компанией ОПК "Оборонпром", входящего в состав государственной корпорации "Ростех".