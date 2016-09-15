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СМИ: Сбербанк будет рассчитывать начисления ЖКХ и доставлять квитанции населению

Экономика и бизнес
15 сентября, 6:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Идея проекта заключается в создании инфраструктуры, обеспечивающей переводы платежей ресурсным организациям напрямую, такая технология называется "расщепление платежей"
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сбербанк запустил Расчетный информационный центр (РИЦ), который будет рассчитывать начисления ЖКХ, печатать и доставлять квитанции населению, обеспечивать сбор платежей, а также распределять и перечислять средства ресурсным организациям - поставщикам жилищно-коммунальных услуг. Об этом в опубликованном в четверг интервью газете "Ведомости" рассказал управляющий директор платежей и переводов Сбербанка Игорь Мамонтов.

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Идея проекта, по его словам, заключается в создании инфраструктуры, обеспечивающей переводы платежей ресурсным организациям напрямую, такая технология называется "расщепление платежей". "Сейчас конечные получатели - тепло- и водоснабжающие организации, энергосбытовые компании и т. д. - получают лишь часть причитающихся им средств, основная причина - платеж проходит через множество посредников... Сбербанк будет зачислять платежи на их счета или на счет управляющей компании за ее услуги ", - пояснил Мамонтов.

"Мы подписываем договор напрямую с ресурсной организацией через РИЦ, который действует в определенном субъекте страны. Если такая организация подписала договор, то не важно, каким образом клиент совершает платеж - он может обратиться в любой банк в регионе, а средства поступают на наш транзитный счет и далее - на счет ресурсной организации, где бы он ни был открыт", - цитирует газета представителя Сбербанка.

Мамонтов также отметил, что за перевод платежа Сбербанк будет взимать с ресурсной организации комиссию, но, как правило, существенно меньше 1% от суммы платежа. При этом он подчеркнул, что в случае, если компания пользуется еще и другими услугами РИЦа, например, расчетом начислений ЖКХ, печатью и доставкой квитанций, то комиссия будет чуть выше.

До конца 2016 года Расчетные информационные центры Сбербанка будут работать в Белгородской, Астраханской, Кемеровской, Калужской, Кировской, Вологодской, Тульской, Иркутской и Орловской областях и Республике Марий Эл, пишет газета. "Мы идем только в те регионы, где нет своих расчетных центров и платежи "нецивилизованные", - подчеркнул Мамонтов.

РИЦы, по мнению представителя "Россетей", с которыми Сбербанк уже подписал меморандум о сотрудничестве, повысят прозрачность расчетов и контроль за движением денежных средств, устранят посредников, которые накапливают долги перед поставщиками ресурсов.

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