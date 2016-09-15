Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,25% годовых

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых. Такая информация размещена на сайте банка.

На прежнем уровне сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, - 435 млрд фунтов.

Банк Англии использует эти средства для приобретения с рынка государственных облигаций Великобритании, что поддерживает цены на эти бумаги и сохраняет доходность по ним на низком уровне.