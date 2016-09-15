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Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,25% годовых

Экономика и бизнес
15 сентября, 14:27 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС
На прежнем уровне сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, - 435 млрд фунтов
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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых. Такая информация размещена на сайте банка.

На прежнем уровне сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, - 435 млрд фунтов.

Банк Англии использует эти средства для приобретения с рынка государственных облигаций Великобритании, что поддерживает цены на эти бумаги и сохраняет доходность по ним на низком уровне.

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