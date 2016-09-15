Росстат в ходе сельхозпереписи обнаружил в РФ мини-свиней и овчубуков

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Росстат обнаружил в ходе сельхозпереписи в РФ мини-свиней и овчубуков, сообщил глава ведомства Александр Суринов.

"Каких-то животных стали наши фермеры выращивать. Овчубук - это овца, скрещенная с чубуком - это снежный баран. Уже 10 голов", - сказал он. Такие животные хорошо переносят низкие температуры, указал Суринов.

Кроме того, по его словам, переписчики обнаружили вьетнамских мини-свиней, их разводят во Владимирской, Воронежской и Тюменской областях.

Вместе с тем глава Росстата рассказал, что наибольшие площади под бахчевые культуры в России выделяются в Оренбургской области, а на крайнем севере России выращивают айву и черешню. "В Башкирии один из фермеров выращивает лимоны. Вкуснее лимонов я не ел", - поделился впечатлениями Суринов.

Переписчики почти не столкнулись с отказами. Так, доля отказов в фермерских хозяйствах составила 0,01%, в категории личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан отказались делиться информацией 0,2% респондентов, среди владельцев участков, входящих в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения - всего 0,03%, среди индивидуальных предпринимателей - 0,04%.

Однако, некоторые респонденты столкнулись с трудностями во время переписи, отметил глава ведомства.

"Пришел переписчик, почему-то бабушка спрятала козу в подвал, когда он ушел, у козы нервный шок, уже молока давать не будет, придется пустить, видимо, на мясо", - рассказал Суринов.

Сельскохозяйственная перепись на большей части территории России проходила с 1 июля по 15 августа 2016 года. Были собраны данные о 36 тыс. 400 сельхозорганизациях, 174,8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателях, 18,2 млн личных подсобных хозяйствах и 76,3 тыс. некоммерческих объединениях.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись будет проходить в период с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. Предварительные итоги сельхозпереписи будут подведены в IV квартале 2017 г., окончательные - в IV квартале 2018 г.

Предыдущая сельхозперепись проходила в 2006 году.

В следующий раз Росстат пересчитает сельхозпроизводителей через 5 лет в рамках микропереписи, которая охватит только 30% субъектов.