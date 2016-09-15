Путин: РФ должна быть готова к конкуренции с соседними странами в транспортировке грузов

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия должна быть готова к конкуренции с соседними странами в сфере транспортировки грузов, а нынешняя транспортная инфраструктура на юге РФ работает на пределе возможностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

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"Важно помнить, что наши соседи по региону на месте не сидят, создают привлекательные условия для международных перевозок, в том числе и в крупных портах", - подчеркнул президент. "Мы должны быть готовы к этой конкуренции, предлагать грузоотправителям качественные услуги - это касается и скорости доставки, и условий обработки различных категорий грузов",- сказал он.

Путин отметил, что объем грузопотоков растет. "При этом железнодорожная система в направлении портов Азово-Черноморского бассейна находится фактически на пределе своих возможностей, автомагистрали перегружены, потенциал внутреннего водного транспорта используется слабо",- сказал Путин, призвав наращивать пропускную способность транспортной инфраструктуры.

По его словам, к развитию инфраструктуры необходимо привлекать частных инвесторов, отметив, что подобный опыт есть, например проект по развитию терминальных мощностей на Таманском полуострове, который реализует компания "Отэко". "Мы договаривались, что учтем, что частный инвестор вкладывает свои собственные ресурсы, речь идет о миллиардах долларов", - отметил Путин. "Будем иметь ввиду, что она готова продолжить это инвестирование в объемах больших, чем это было сделано до сих пор",- добавил он.