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ФАС посоветовала эксперту прогнозировать погоду вместо цен на бензин

Экономика и бизнес
15 сентября, 16:31 UTC+3
Соответствующее предостережение ведомство направило президенту некоммерческой организации "Московская топливная ассоциация"
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение президенту некоммерческой организации "Московская топливная ассоциация" Евгению Аркуше.

Ведомство предупредило Аркушу о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

"Аркуша сделал публичное заявление о росте цен на автомобильные бензины, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства, озаглавленном "Прогнозировать лучше погоду, а не цены".

Материалы эксперта были опубликованы в "Российской газете". В частности, издание со ссылкой на экспертов писало, что "до конца года рост бензиновых цен на АЗС продолжится в пределах одного рубля за литр". "Если отсчитывать от уже накопленного прироста, то Аи-92 и Аи-95 по итогам года прибавят 2,1-2,3 рубля. Евгений Аркуша допускает, что прирост может дойти и до трех рублей", - сообщало издание.

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