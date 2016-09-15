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Росатом: ввод блока на БелАЭС могут отложить на полгода из-за замены корпуса реактора

Экономика и бизнес
15 сентября, 18:37 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС
В дальнейшем корпус может быть использован для других проектов
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© EPA/TATYANA ZENKOVICH

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Замена корпуса реактора на Белорусской АЭС приведет к отсрочке ввода блока как минимум на полгода.

Об этом заявил журналистам первый замглавы "Росатома" Александр Локшин в кулуарах World Nuclear Association (WNA) Symposium-2016 в Лондоне.

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"Это отбрасывает нас как минимум на полгода, а то и больше, назад по срокам ввода блока", - сказал он, комментируя ситуацию с заменой корпуса. "Сейчас как раз мы согласовываем с заказчиком новый график, где и определяется, насколько мы смещаем срок пуска", - добавил Локшин. Он пояснил, что никаких проблем с выбором другого корпуса для замены нет. "У нас завершающий этап изготовления корпуса второго реактора (этой же станции)", - напомнил Локшин. Он также отметил, что, кроме того, есть и корпус, предназначенный для Балтийской АЭС.

В дальнейшем корпус первого реактора, заменить который попросила белорусская сторона, может быть использован для других проектов. "Сам корпус работоспособен точно, с точки зрения ядерной безопасности у нас никаких сомнений нет", - подчеркнул топ-менеджер. "Он может быть использован на нашей площадке, например, на Ленинградской АЭС. Мы пока еще судьбу этого корпуса детально не обсуждали, но мы сооружаем так много новых блоков по подобным проектам, что точно применение ему найдем",- заключил Локшин.

Глава Минэнерго Белоруссии Владимир Потупчик заявлял, что Минском принято решение заменить корпус реактора для строящегося при участии России энергоблока Белорусской АЭС после случившегося на площадке сооружения инцидента. При этом, по его словам, вопрос стоимости замены оборудования пока является предметом переговоров с российской стороной.

Инцидент на БелАЭС

В ночь с 9 на 10 июля 2016 г. одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора. Работы проходили вне здания реакторного отделения, так как на данном этапе шла только подготовка к подъему корпуса реактора в энергоблок.

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При строповке субподрядчиком были допущены отклонения от инструкции, из-за которых произошел перекос груза при его подъеме.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока станции планировался на конец 2018 г., второго - на июль 2020 г.

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