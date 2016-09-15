Минфин закладывает в бюджете средства для строительства трассы "Таврида"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ закладывает в готовящемся бюджете на 2017-2019 гг. средства под строительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр финансов РФ Антон Силуанов.
"По Крыму принята специальная программа, дороги - это один из приоритетов программы, задача, которую поставил президент РФ Владимир Путин по созданию транспортно- логистической сети, в первую очередь - это дорога "Таврида". Они будут выполнены, и ресурсы в течение трех с небольшим лет будут найдены. Та необходимая финансовая основа для строительства дороги, начиная со следующего года, сформирована, и в бюджете РФ следующего года необходимые средства уже будут предусмотрены",- сказал он.
Стоимость строительства федеральной трассы "Таврида" составляет порядка 139 млрд рублей. Проектирование "Тавриды" должно быть завершено к 30 марта 2017 года, а технико-экономическое обоснование и финансовый аудит - к 1 декабря. Протяженность новой четырехполосной трассы из Керчи в Севастополь составит около 300 километров, ее пропускная способность должна достичь 43 тысячи автомобилей в сутки.