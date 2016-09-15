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Платежи, собранные "Платоном", помогли строительству моста через Дон в Ростове-на-Дону

Экономика и бизнес
15 сентября, 21:00 UTC+3 КЕРЧЬ КЕРЧЬ 15, сентября. /ТАСС
Общая стоимость реконструкции моста с учетом всех затрат составляет 6,3 млрд рублей
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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Платежи с большегрузов, собранные по системе взимания оплаты "Платон", помогли строительству главного моста через Дон в Ростове-на-Дону - Ворошиловского. Об этом в четверг сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию транспорта юга страны.

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Ранее Росавтодор сообщал, что средства федерального бюджета, собранные за счет функционирования системы "Платон", будут перечислены в региональные дорожные фонды 19 субъектов страны. В частности, Ростовская область должна была получить 1,5 млрд рублей.

"Несколько слов о системе "Платон" - она начала давать конкретные результаты. В текущем году благодаря этому мы получили на продолжение строительства нашего главного моста - Ворошиловского - финансовые средства, которые гарантировано позволяют нам завершить его полное строительство к осени следующего года, точно за восемь месяцев до начала чемпионата (мира по футболу)", - сказал Голубев.

Ворошиловский мост был введен в эксплуатацию в 1965 году и должен был принимать 19 тыс. автомобилей в сутки, но после 2000 годов по нему ежедневно следовали около 50 тыс. автомобилей. В октябре 2007 года были выявлены серьезные деформации конструкции, движение вначале было ограничено, а после полностью запрещено.

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В сентябре 2013 года началась реконструкция объекта, подразумевающая строительство двух трехполосных мостов. Во время разборки старого моста рядом велось строительство нового, которое было завершено в августе 2015 года. Окончательный срок ввода объекта из двух мостов запланирован 30 ноября 2017 года. Общая стоимость реконструкции с учетом всех затрат составляет 6,3 млрд рублей.

Система "Платон" запущена в ноябре 2015 года для взимания платы с большегрузов массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Плата составляет 1,53 рубля за каждый километр. Денежные средства поступают в Федеральный дорожный фонд для компенсации вреда, наносимого трассам автомобилями.

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