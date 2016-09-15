Платежи, собранные "Платоном", помогли строительству моста через Дон в Ростове-на-Дону

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Платежи с большегрузов, собранные по системе взимания оплаты "Платон", помогли строительству главного моста через Дон в Ростове-на-Дону - Ворошиловского. Об этом в четверг сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию транспорта юга страны.

Ранее Росавтодор сообщал, что средства федерального бюджета, собранные за счет функционирования системы "Платон", будут перечислены в региональные дорожные фонды 19 субъектов страны. В частности, Ростовская область должна была получить 1,5 млрд рублей.

"Несколько слов о системе "Платон" - она начала давать конкретные результаты. В текущем году благодаря этому мы получили на продолжение строительства нашего главного моста - Ворошиловского - финансовые средства, которые гарантировано позволяют нам завершить его полное строительство к осени следующего года, точно за восемь месяцев до начала чемпионата (мира по футболу)", - сказал Голубев.

Ворошиловский мост был введен в эксплуатацию в 1965 году и должен был принимать 19 тыс. автомобилей в сутки, но после 2000 годов по нему ежедневно следовали около 50 тыс. автомобилей. В октябре 2007 года были выявлены серьезные деформации конструкции, движение вначале было ограничено, а после полностью запрещено.

В сентябре 2013 года началась реконструкция объекта, подразумевающая строительство двух трехполосных мостов. Во время разборки старого моста рядом велось строительство нового, которое было завершено в августе 2015 года. Окончательный срок ввода объекта из двух мостов запланирован 30 ноября 2017 года. Общая стоимость реконструкции с учетом всех затрат составляет 6,3 млрд рублей.

Система "Платон" запущена в ноябре 2015 года для взимания платы с большегрузов массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Плата составляет 1,53 рубля за каждый километр. Денежные средства поступают в Федеральный дорожный фонд для компенсации вреда, наносимого трассам автомобилями.