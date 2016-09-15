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Fiat Chrysler отзывает почти два млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Экономика и бизнес
15 сентября, 22:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС
Отзыву подлежат модели, проданные в период с 2010 по 2014 год, среди которых Chrysler Sebring, Chrysler 200, Dodge Caliber, Dodge Avenger, Jeep Compass и Patriot
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© AP Photo/Paul Sakuma, file

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Итало-американский производитель Fiat Chrysler отзывает 1,9 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта подушек безопасности, который привел к гибели трех человек. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По данным агентства, отзыву подлежат модели, проданные в период с 2010 по 2014 год, среди которых Chrysler Sebring, Chrysler 200, Dodge Caliber, Dodge Avenger, Jeep Compass и Patriot.

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