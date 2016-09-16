США просят у Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования о нарушениях

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Министерство юстиции США запросило у немецкого Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования американских властей, которое те проводят в отношении данного финансового учреждения по подозрению в совершенных им нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.
Регуляторы США считают, что Deutsche Bank, как и ряд других крупных банков во время мирового финансового кризиса, занижал оценки рисков по ценным бумагам, которые были в итоге проданы американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, тесно связанным с правительством США. Это привело к тому, что последние понесли значительные убытки.
По данным газеты, указанная сумма носит предварительный характер, и окончательная выплата может быть гораздо меньше. Как пишет издание, представители властей США и юристы Deutsche Bank в настоящее время проводят консультации по поводу урегулирования всех претензий.
Минюст США в течение нескольких лет добивался от ряда банков компенсации убытков, понесенных Fannie Mae и Freddie Mac, а также средств, потраченных американскими налогоплательщиками на их поддержку в годы кризиса. Так, Bank of America в августе 2014 года согласился выплатить $17 млрд за указанные нарушения. В ноябре 2013 года банк JP Morgan Chase обязался выплатить $13 млрд в обмен на прекращение большей части расследований, которые американские регулирующие органы вели в отношении него в связи с подозрениями в незаконных операциях с ценными бумагами.