Фондовые торги в Токио завершились ростом на фоне положительной динамики торгов в США

ТОКИО, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились ростом ведущих индексов на фоне подъема, зафиксированного в четверг на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,7%, до отметки 16 519,29 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 0,8%, до 1 311,50 пункта.

Фактором роста на торгах в Токио стала положительная динамика торгов в Нью-Йорке, считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава. "Индексы в Токио росли на фоне подъема в США, который, в свою очередь, произошел на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США в сентябре все-таки не будет проводить повышение учетной ставки", - отметил он. По мнению Итикавы, это связано связано с более слабыми, чем ожидалось данными по розничной торговле в США. "Котировки также поддержала довольно высокая цена на нефть", - добавил он.

Курс доллара США также слегка ослаб по отношению к иене на фоне слабых статданных из США, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. "Усиливающиеся спекуляции о том, что ФРС США не станет в этом месяце проводить повышение учетной ставки, тянут доллар вниз", - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,37 пункта и вышел на отметку 102,07-102,08 иены за доллар.

На фоне бурного роста акций Apple в связи со началом продаж нового iPhone 7 подъемом отметились ключевые японские поставщики американской корпорации. Акции Murata Manufacturing выросли на 4,22%, до 13 350 иен, акции TDK прибавили 3,98%, до 7 310 иен и Alps Electric увеличились в цене на 6,27%, выйдя на отметку в 2 440 иен.