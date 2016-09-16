Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос на 12 копеек до 64,9 рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 64,9 руб.

Индекс ММВБ снизился на 0,2%, до 1998,86 пункта.