Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Газпрома" подарил "КамАЗ" президенту Боливии

Экономика и бизнес
16 сентября, 11:29 UTC+3
Алексей Миллер находится в стране в связи с открытием завода по производству природного газа на месторождении Инкауаси
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время своего визита в Боливию передал правительству государства грузовик «КамАЗ» российского производства. Об этом сообщает агентство EFA.

Миллер подчеркнул символичность подарка и отметил важность сотрудничества между Россией и Боливией в энергетической сфере.

Я уверен, что этот дар является весьма символическим и знаковым, и означает начало долгого, процветающего и успешного сотрудничества между Россией и Боливией, между "Газпромом" и нашими коллегами в боливийском энергетическом секторе Алексей Миллер

"КамАЗ", подаренный правительству боливийского президента Эво Моралеса, работает на экологически чистом дизельном топливе и сжиженном природном газе (СПГ), отметил глава "Газпрома". Президент российской компании также рассказал о преимуществах транспортных средств, работающих на СПГ, стоимость которого значительно меньше аналогов.

В церемонии передачи грузовика приняли участие президент Боливии Эво Моралес, министры и представители нескольких нефтяных компаний, в том числе и испанская Repsol.

Миллер находится в Боливии в связи с открытием в стране завода по производству природного газа на месторождении Инкауаси, которое состоится 16 сентября.

Смотрите также

"Газпром" подписал с Боливией дорожную карту по реализации проектов
"Газпром" планирует совместно с Total продолжить разработку на новых участках в Боливии
Технический запуск проекта Total и "Газпрома" в Боливии запланирован на август

Работы на нем ведутся при участии Gazprom International, Total и Tecpetrol.

Президент Газпром также намерен подписать с боливийскими энергетическими ведомствами несколько соглашений, касающихся георазработок и добыче СПГ.

Сотрудничество РФ и Боливии

В феврале глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент боливийской YPFB Гильермо Ача подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, который предусматривает совместную работу в области разведки, добычи и транспортировки углеводородов в южноамериканской республике, а также модернизации ее нефтегазовой инфраструктуры. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) боливийская и российская стороны также подписали "дорожную карту" по реализации проектов.

 
 

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Газовая дипломатия
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
При взрыве газа в Дижоне пострадали девять человек
3
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
4
В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе
5
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
6
ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке
7
Военный суд рассмотрит дело Варвары Карауловой в октябре
Темы дня
Реклама