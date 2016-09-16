Глава "Газпрома" подарил "КамАЗ" президенту Боливии

Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на КамчаткеАрмия и ОПК 16 сентября, 11:33
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсацийПроисшествия 16 сентября, 11:29
Размер книги заявок на евробонды Globalports превысил $1 млрдТранспорт 16 сентября, 11:27
Первый контейнерный поезд из китайского Гуанчжоу прибыл в Калужскую областьТранспорт 16 сентября, 11:22
Уральский литейщик ищет место для "неприкаянного" памятника Николаю IIНовости Урала 16 сентября, 11:18
Российской госохране исполняется 135 летПолитика 16 сентября, 10:59
ГК "Фармконтракт" идет в спортНовости партнеров 16 сентября, 10:59
Американский телеведущий взъерошил волосы ТрампаМеждународная панорама 16 сентября, 10:50
Москвичей призывают отказаться от поездок на автомобилях с 19 по 23 сентябряМосква 16 сентября, 10:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время своего визита в Боливию передал правительству государства грузовик «КамАЗ» российского производства. Об этом сообщает агентство EFA.
Миллер подчеркнул символичность подарка и отметил важность сотрудничества между Россией и Боливией в энергетической сфере.
Я уверен, что этот дар является весьма символическим и знаковым, и означает начало долгого, процветающего и успешного сотрудничества между Россией и Боливией, между "Газпромом" и нашими коллегами в боливийском энергетическом секторе Алексей Миллер
"КамАЗ", подаренный правительству боливийского президента Эво Моралеса, работает на экологически чистом дизельном топливе и сжиженном природном газе (СПГ), отметил глава "Газпрома". Президент российской компании также рассказал о преимуществах транспортных средств, работающих на СПГ, стоимость которого значительно меньше аналогов.
В церемонии передачи грузовика приняли участие президент Боливии Эво Моралес, министры и представители нескольких нефтяных компаний, в том числе и испанская Repsol.
Миллер находится в Боливии в связи с открытием в стране завода по производству природного газа на месторождении Инкауаси, которое состоится 16 сентября.
Работы на нем ведутся при участии Gazprom International, Total и Tecpetrol.
Президент Газпром также намерен подписать с боливийскими энергетическими ведомствами несколько соглашений, касающихся георазработок и добыче СПГ.
В феврале глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент боливийской YPFB Гильермо Ача подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, который предусматривает совместную работу в области разведки, добычи и транспортировки углеводородов в южноамериканской республике, а также модернизации ее нефтегазовой инфраструктуры. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) боливийская и российская стороны также подписали "дорожную карту" по реализации проектов.