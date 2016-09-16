Глава "Газпрома" подарил "КамАЗ" президенту Боливии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время своего визита в Боливию передал правительству государства грузовик «КамАЗ» российского производства. Об этом сообщает агентство EFA.

Миллер подчеркнул символичность подарка и отметил важность сотрудничества между Россией и Боливией в энергетической сфере.

Я уверен, что этот дар является весьма символическим и знаковым, и означает начало долгого, процветающего и успешного сотрудничества между Россией и Боливией, между "Газпромом" и нашими коллегами в боливийском энергетическом секторе Алексей Миллер

"КамАЗ", подаренный правительству боливийского президента Эво Моралеса, работает на экологически чистом дизельном топливе и сжиженном природном газе (СПГ), отметил глава "Газпрома". Президент российской компании также рассказал о преимуществах транспортных средств, работающих на СПГ, стоимость которого значительно меньше аналогов.

В церемонии передачи грузовика приняли участие президент Боливии Эво Моралес, министры и представители нескольких нефтяных компаний, в том числе и испанская Repsol.

Миллер находится в Боливии в связи с открытием в стране завода по производству природного газа на месторождении Инкауаси, которое состоится 16 сентября.

Работы на нем ведутся при участии Gazprom International, Total и Tecpetrol.

Президент Газпром также намерен подписать с боливийскими энергетическими ведомствами несколько соглашений, касающихся георазработок и добыче СПГ.

Сотрудничество РФ и Боливии

В феврале глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент боливийской YPFB Гильермо Ача подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, который предусматривает совместную работу в области разведки, добычи и транспортировки углеводородов в южноамериканской республике, а также модернизации ее нефтегазовой инфраструктуры. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) боливийская и российская стороны также подписали "дорожную карту" по реализации проектов.