Песков отказался комментировать планы приватизации "Роснефти" и "Башнефти"

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БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу планов приватизации "Роснефти" и "Башнефти".
"Это вопрос, который нужно адресовать правительству", - пояснил журналистам представитель Кремля. По его словам, планы приватизации относятся к "прерогативе правительства". "Президент сказал свое мнение, а дальше это прерогатива правительства", - добавил он.
Песков также утвердительно ответил на вопрос о том, что именно правительство принимает решение о приватизации.