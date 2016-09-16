Песков отказался комментировать планы приватизации "Роснефти" и "Башнефти"

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу планов приватизации "Роснефти" и "Башнефти".

"Это вопрос, который нужно адресовать правительству", - пояснил журналистам представитель Кремля. По его словам, планы приватизации относятся к "прерогативе правительства". "Президент сказал свое мнение, а дальше это прерогатива правительства", - добавил он.

Песков также утвердительно ответил на вопрос о том, что именно правительство принимает решение о приватизации.