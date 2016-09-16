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ЦБ РФ надеется на благоприятное решение S&P по рейтингу России

Экономика и бизнес
16 сентября, 16:46 UTC+3 МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
В январе 2015 г. агентство понизило рейтинг России до BB+ с "негативным" прогнозом и с тех пор не изменяло его
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России надеется, что решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) по рейтингу РФ будет благоприятным для страны, заявила на брифинге глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы надеемся, что будет благоприятное решение для России", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

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В пятницу S&P опубликует обновленную оценку суверенного кредитного рейтинга РФ.

S&P в апреле 2014 г. на фоне событий на Украине понизило рейтинг РФ с BBB до BBB- с "негативным" прогнозом. В январе 2015 г. агентство понизило рейтинг России до BB+ с "негативным" прогнозом. Предыдущий пересмотр российского кредитного рейтинга S&P проводило в феврале текущего года. Тогда агентство подтвердило и рейтинг, и "негативный" прогноз по нему. В настоящее время рейтинг России от S&P находится в спекулятивной категории на уровне BB+.

Другое международное рейтинговое агентство - Moody's - также держит рейтинг РФ в спекулятивной категории на уровне Ba1. Только агентство Fitch - единственное из "большой тройки" - все еще сохраняет кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-. Прогноз по российскому кредитному рейтингу у всех трех агентств пока остается "негативным".

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