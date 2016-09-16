Минпромторг предлагает на 3 года освободить предприятия ОПК от выплаты дивидендов

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ предлагает на три года освободить предприятия ОПК от выплаты дивидендов в пользу развития ими гражданских направлений работы. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, совершающий рабочую поездку по Ставропольскому краю.

"Перед тем, как выходить с таким предложением, мы с коллегами из Минэкономразвития и с Минфином предварительно это обсуждали, поэтому и родилось такое компромиссное предложение - ограничиться тремя годами. За эти три года дать возможность предприятиям ОПК обеспечить реализацию инвестиционных проектов, которые в первую очередь будут нацелены на развитие мощностей и повышение эффективности производств и логистики по основной номенклатуре, и, как минимум, половина средств, которые заработали предприятия за это время, не будут выплачиваться дивиденды, а они будут направлены на развитие гражданских проектов", - сказал он.

Мантуров отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

"Но мы чувствуем поддержку и ждем решений на уровне правительства", - добавил министр.