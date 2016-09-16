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ЦБ прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал на 2,5-3,5% в III квартале 2016 г.

Экономика и бизнес
16 сентября, 18:12 UTC+3
Банк России также понизил прогноз по оттоку чистого капитала из РФ в 2016 году до $14 млрд
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Снижение инвестиций в основной капитал в РФ в III квартале 2016 г., по прогнозам ЦБ, составит 2,5-3,5%. Об этом говорится в докладе регулятора.

"По оценкам Банка России, в III квартале 2016 г. инвестиции в основной капитал сократятся на 2,5 - 3,5% к соответствующему периоду предыдущего года", - отмечается в докладе.

Отток капитала

ЦБ понизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2016 г. до $14 млрд и в 2017 г. до $18 млрд.

Предыдущий прогноз ЦБ РФ предполагал отток капитала в размере $25 млрд в 2016 и 2017 гг. Кроме того, Банк России прогнозирует отток капитала в размере $25 млрд на 2018 и 2019 гг.

"Вместе с тем, как ожидается, чистый отток частного капитала на прогнозном горизонте сохранится на низком уровне. Этому будут способствовать постепенное снижение выплат по внешнему долгу и расширение возможностей по его рефинансированию, а также сохранение привлекательности вложений в рублевые финансовые активы на фоне достаточно высоких реальных ставок в экономике", - говорится в докладе регулятора.

При этом Банк России отмечает в июле - августе приток капитала в Россию на фоне умеренной волатильности на мировых финансовых рынках.

В целом же по результатам II квартала 2016 г. отток капитала в годовом выражении сократился более чем вдвое до $5,3 млрд.

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