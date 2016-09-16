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ЦБ РФ в рисковом сценарии ожидает уровень инфляции выше 5% в 2017 году

Экономика и бизнес
16 сентября, 18:15 дата обновления: 16 сентября, 18:20 UTC+3
Выход на целевое значение в 4% ожидается только в 2018 году
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России в рисковом сценарии ожидает уровень инфляции выше 5% в 2017 г. с выходом на целевое значение в 4% только в 2018 г. Об этом сообщается докладе регулятора по денежно-кредитной политике.

"Согласно рисковому сценарию, предполагающему снижение цен на нефть и их дальнейшее закрепление на более низком уровне, спад в экономике будет более глубоким и продолжительным, а уровень инфляции останется выше 5% в 2017 г. с выходом на целевое значение 4% только в 2018 г.", - говорится в документе.

Регулятор  не ожидает усиления внешнего инфляционного давления до конца текущего года с учетом сложившейся ценовой конъюнктуры мировых рынков.
 
"На фоне сдержанной динамики деловой активности в мировой экономике инфляция в странах - торговых партнерах России в июне - августе менялась достаточно медленно, оставаясь на относительно невысоких уровнях. С учетом сложившейся ценовой конъюнктуры мировых рынков до конца текущего года не ожидается усиления внешнего инфляционного давления", - отмечается в докладе регулятора.
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