ЦБ РФ в рисковом сценарии ожидает уровень инфляции выше 5% в 2017 году

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России в рисковом сценарии ожидает уровень инфляции выше 5% в 2017 г. с выходом на целевое значение в 4% только в 2018 г. Об этом сообщается докладе регулятора по денежно-кредитной политике.
"Согласно рисковому сценарию, предполагающему снижение цен на нефть и их дальнейшее закрепление на более низком уровне, спад в экономике будет более глубоким и продолжительным, а уровень инфляции останется выше 5% в 2017 г. с выходом на целевое значение 4% только в 2018 г.", - говорится в документе.