Fitch понизило рейтинг Киева в иностранной и национальной валютах до "СС" с "ССС"

"Транснефть" возобновит перекачку нефтепродуктов в Украину 17 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:38
Шойгу призвал заключать с предприятиями ОПК контракты полного жизненного циклаАрмия и ОПК 16 сентября, 19:35
Газон на стадионе "Казань-Арена" сдадут в эксплуатацию до 11 октябряСпорт 16 сентября, 19:32
ЦБ: траты из Резервного фонда в 2016 г. могут составить 2,3-3 трлн рублейЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:32
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допингСпорт 16 сентября, 19:30
Астахов сообщил о переезде в ПсковОбщество 16 сентября, 19:26
Глава Европарламента: ЕС может развалитьсяМеждународная панорама 16 сентября, 19:24
ЦБ: возможная заморозка добычи нефти не окажет заметного влияния на ребалансировку рынкаЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:19
Расследующие крушение под Смоленском польские эксперты готовят эксперимент с трубойМеждународная панорама 16 сентября, 19:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева в иностранной и национальной валютах до "СС" с "ССС". Об этом говорится в сообщении агентства.
"Понижение рейтинга связано с решением киевских властей отложить на 360 дней погашение внутренних облигаций, срок которых истекает 19 декабря 2016 года", - говорится в сообщении.
Также агентство понизило долгосрочные суверенный рейтинг города до "ВВ+" с "ВВВ" с негативным прогнозом.
Ранее, 3 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный рейтинг Киева в иностранной валюте до "CC" с "ССC+" с негативным прогнозом в связи с объявленной реструктуризацией выпуска облигаций по обязательствам в национальной валюте.
Украина: хроника евразийского раскола