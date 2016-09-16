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Fitch понизило рейтинг Киева в иностранной и национальной валютах до "СС" с "ССС"

Экономика и бизнес
16 сентября, 19:48 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, сентября. /ТАСС
Понижение рейтинга связано с решением киевских властей отложить на 360 дней погашение внутренних облигаций
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ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева в иностранной и национальной валютах до "СС" с "ССС". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Понижение рейтинга связано с решением киевских властей отложить на 360 дней погашение внутренних облигаций, срок которых истекает 19 декабря 2016 года", - говорится в сообщении.

Также агентство понизило долгосрочные суверенный рейтинг города до "ВВ+" с "ВВВ" с негативным прогнозом.

Ранее, 3 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный рейтинг Киева в иностранной валюте до "CC" с "ССC+" с негативным прогнозом в связи с объявленной реструктуризацией выпуска облигаций по обязательствам в национальной валюте.

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