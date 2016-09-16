МЭР: развивать интернет-торговлю в РФ можно через существующие площадки

В США компания ULA перенесла на 17 сентября запуск ракеты Atlas VКосмос 16 сентября, 21:50
США выступают против публикации соглашения с РФ по СирииМеждународная панорама 16 сентября, 21:35
СНБО Украины ввел санкции против российских правоохранителей и судейМеждународная панорама 16 сентября, 21:03
Туск: саммит ЕС решил усилить внешнюю безопасность и оборону ЕвросоюзаМеждународная панорама 16 сентября, 21:00
Более 500 мероприятий и 1,1 тыс. двусторонних встреч пройдут на полях ГА ООНМеждународная панорама 16 сентября, 20:52
Олланд: Германия и Франция предложили улучшить финансирование военных операций ЕСМеждународная панорама 16 сентября, 20:40
Более 32 тыс. военнослужащих Росгвардии обеспечат безопасность в день выборов в ГосдумуПолитика 16 сентября, 20:36
Порошенко: Киев расширит санкционный список российских компаний и физлицМеждународная панорама 16 сентября, 20:27
Меркель: ЕС намерен остановить или "серьезно сократить" нелегальную миграциюМеждународная панорама 16 сентября, 20:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития считает, что развивать электронную торговлю в России можно через существующие площадки, необходимости в создании новых нет. Так в ведомстве прокомментировали ТАСС предложение бизнесмена Руслана Байсарова создать новую площадку интернет-торговли.
Ранее в ряде СМИ сообщилось, что Байсаров высказал такое предложение в письме руководству страны. По мнению бизнесмена, эта площадка должна была бы обеспечить прозрачность системы госзакупок, поддержку малого и среднего предпринимательства за счет предоставления через площадку доступа к зарубежным и российскому рынкам сбыта. Также Байсаров предлагал создать платежную систему, которая способна была бы конкурировать в РФ с Visa и MasterCard.
Для максимального увеличения экспорта через интернет, в Российском экспортном центре (РЭЦ, занимается вопросами экспорта из РФ) считают, что для этого лучше заключать соглашения с уже существующими глобальными маркетплейсами, рассказал ТАСС представитель МЭР. "Планируется развитие партнерских программ с крупнейшими международными интернет-площадками - Ebay, Amazon, AliExpress", - поясняют в ведомстве позицию РЭЦ.
При этом РЭЦ готов сотрудничать и с российскими частными электронными площадками. "В связи с этим, а также для поддержки малых и средних экспортеров предлагается обеспечить интеграцию данных площадок электронной коммерции с национальными павильонами, открываемыми на зарубежных маркетплейсах при поддержке РЭЦ", - резюмировал представитель ведомства.
"В РФ уже созданы условия для развития электронной торговли, в том числе для внедрения электронных процедур при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", - уверены в МЭР. В ведомстве отметили, что для повышения эффективности осуществления госзакупок разработан проект федерального закона, предусматривающий регламентацию проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.
По мнению министерства, электронные процедуры обеспечивают развитие конкуренции в сфере закупок за счет упрощения подачи заявок, в том числе при нахождении заказчиков и исполнителей далеко друг от друга. Это повышает количество участников закупки, в том числе из числа субъектов малого предпринимательства, добавили в МЭР.