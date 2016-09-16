МЭР: развивать интернет-торговлю в РФ можно через существующие площадки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития считает, что развивать электронную торговлю в России можно через существующие площадки, необходимости в создании новых нет. Так в ведомстве прокомментировали ТАСС предложение бизнесмена Руслана Байсарова создать новую площадку интернет-торговли.

Ранее в ряде СМИ сообщилось, что Байсаров высказал такое предложение в письме руководству страны. По мнению бизнесмена, эта площадка должна была бы обеспечить прозрачность системы госзакупок, поддержку малого и среднего предпринимательства за счет предоставления через площадку доступа к зарубежным и российскому рынкам сбыта. Также Байсаров предлагал создать платежную систему, которая способна была бы конкурировать в РФ с Visa и MasterCard.

Для максимального увеличения экспорта через интернет, в Российском экспортном центре (РЭЦ, занимается вопросами экспорта из РФ) считают, что для этого лучше заключать соглашения с уже существующими глобальными маркетплейсами, рассказал ТАСС представитель МЭР. "Планируется развитие партнерских программ с крупнейшими международными интернет-площадками - Ebay, Amazon, AliExpress", - поясняют в ведомстве позицию РЭЦ.

При этом РЭЦ готов сотрудничать и с российскими частными электронными площадками. "В связи с этим, а также для поддержки малых и средних экспортеров предлагается обеспечить интеграцию данных площадок электронной коммерции с национальными павильонами, открываемыми на зарубежных маркетплейсах при поддержке РЭЦ", - резюмировал представитель ведомства.

"В РФ уже созданы условия для развития электронной торговли, в том числе для внедрения электронных процедур при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", - уверены в МЭР. В ведомстве отметили, что для повышения эффективности осуществления госзакупок разработан проект федерального закона, предусматривающий регламентацию проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

По мнению министерства, электронные процедуры обеспечивают развитие конкуренции в сфере закупок за счет упрощения подачи заявок, в том числе при нахождении заказчиков и исполнителей далеко друг от друга. Это повышает количество участников закупки, в том числе из числа субъектов малого предпринимательства, добавили в МЭР.