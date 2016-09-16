Герасимов: участие РФ в строительстве газового хаба в Болгарии зависит от гарантий

ВАРНА /Болгария/. 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Участие России в реализации проекта строительства газораспределительного центра "Балкан" в Болгарии будет зависеть от гарантий и объема поставок. Об этом в интервью ТАСС по итогам встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), состоявшейся в Варне, сообщил первый замминистра юстиции РФ Сергей Герасимов.

"По газовому хабу "Балкан" (по сравнению с проектом "Белене") ситуация менее оптимистичная. Российская сторона будет рассматривать все предложения болгарской стороны, которые могли бы убедить наш хозяйствующий субъект ("Газпром") в том что, во-первых, этот проект интересен, с точки зрения объемов газа, - отметил он. - Вторая составляющая - это гарантии, которые должны предоставить болгарская сторона и Еврокомиссия. Если "Газпром" согласится на поставки газа для болгарского хаба, то ни при каких обстоятельствах, никакая из сторон не могла бы отказаться от его реализации".