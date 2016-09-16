Главы OMV и "Газпрома" обсудят 11 октября с канцлером Австрии обмен активами

ВЕНА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Руководитель австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер намерены 11 октября провести встречу с канцлером Австрии Кристианом Керном, чтобы заручиться поддержкой с целью реализации совместных проектов. Об этом пишет электронная версия газеты Die Presse со ссылкой на информированные источники.

По утверждению издания, встреча должна состояться в ведомстве федерального канцлера Австрии в Вене. Главы концернов, по информации Die Presse, хотят заручиться поддержкой Керна для содействия реализации этой буксующей сделки. При этом как в OMV, так в ведомстве канцлера от комментариев отказались.

Как добавляет газета, сделка по обмену активами оказалась под вопросом из-за позиции предшественника Керна Вернера Файмана. Зееле тогда не удалось провести процесс обмена активами "Газпрома" и OMV из-за позиции экс-канцлера по возможной доле "Газпрома" в НПЗ "Швехат" под Веной.

10 августа было заявлено, что австрийский нефтегазовый концерн OMV планирует до конца года подписать юридически обязывающие документы по обмену активами с "Газпромом". "Мы планируем подписать юридически обязывающие документы по обмену активами до конца года, - сказал Зееле. - Затем будет определена доля участия "Газпрома" в североморской "дочке" OMV, и только потом мы логическим образом запустим процедуры согласования в России и Европе". Зееле добавил, что "Газпрому" нужно время для оценки запасов нефтяных и газовых месторождений в Северном море.

В сентябре 2015 года "Газпром" и OMV подписали соглашение об основных условиях обмена активами. В случае реализации сделки OMV получит 24,98% участия в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в обмен на участие "Газпрома" в активах OMV. В апреле 2016 года компании подписали второе соглашение в рамках планируемого обмена. В нем OMV обозначила, что готова предоставить долю в своей дочерней структуре, занимающейся добычей в Северном море.

В начале текущей недели австрийские СМИ сообщали, что обмен под угрозой из-за позиции норвежских властей. Зееле ранее уже признавал, что "потребуется год-два", чтобы согласовать все необходимые вопросы.