Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы OMV и "Газпрома" обсудят 11 октября с канцлером Австрии обмен активами

Экономика и бизнес
16 сентября, 23:21 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
В сентябре 2015 года "Газпром" и OMV подписали соглашение об основных условиях обмена активами
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Руководитель австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер намерены 11 октября провести встречу с канцлером Австрии Кристианом Керном, чтобы заручиться поддержкой с целью реализации совместных проектов. Об этом пишет электронная версия газеты Die Presse со ссылкой на информированные источники.

По утверждению издания, встреча должна состояться в ведомстве федерального канцлера Австрии в Вене. Главы концернов, по информации Die Presse, хотят заручиться поддержкой Керна для содействия реализации этой буксующей сделки. При этом как в OMV, так в ведомстве канцлера от комментариев отказались.

Как добавляет газета, сделка по обмену активами оказалась под вопросом из-за позиции предшественника Керна Вернера Файмана. Зееле тогда не удалось провести процесс обмена активами "Газпрома" и OMV из-за позиции экс-канцлера по возможной доле "Газпрома" в НПЗ "Швехат" под Веной.

10 августа было заявлено, что австрийский нефтегазовый концерн OMV планирует до конца года подписать юридически обязывающие документы по обмену активами с "Газпромом". "Мы планируем подписать юридически обязывающие документы по обмену активами до конца года, - сказал Зееле. - Затем будет определена доля участия "Газпрома" в североморской "дочке" OMV, и только потом мы логическим образом запустим процедуры согласования в России и Европе". Зееле добавил, что "Газпрому" нужно время для оценки запасов нефтяных и газовых месторождений в Северном море.

В сентябре 2015 года "Газпром" и OMV подписали соглашение об основных условиях обмена активами. В случае реализации сделки OMV получит 24,98% участия в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в обмен на участие "Газпрома" в активах OMV. В апреле 2016 года компании подписали второе соглашение в рамках планируемого обмена. В нем OMV обозначила, что готова предоставить долю в своей дочерней структуре, занимающейся добычей в Северном море.

В начале текущей недели австрийские СМИ сообщали, что обмен под угрозой из-за позиции норвежских властей. Зееле ранее уже признавал, что "потребуется год-два", чтобы согласовать все необходимые вопросы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Австрия
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
2
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
3
Порошенко: Киев расширит санкционный список российских компаний и физлиц
4
Суд освободил задержанного за стрельбу из свадебного кортежа помощника прокурора из Чечни
5
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
СНБО Украины ввел санкции против российских правоохранителей и судей
Темы дня
Реклама