В Каире надеются решить вопрос с РФ по сельхозпродукции

КАИР, 17 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Каир надеется в ближайшее время решить вопрос о запрете на поставки фруктов и овощей из Египта в Россию. Об этом, как сообщил информационный портал "Дот Маср", заявил министр сельского хозяйства и мелиорации земель Эссам Файед.

"В ближайшие дни мы начнем работать над разрешением ситуации с запретом на поставки овощей и фруктов в Россию, - сказал он, указав при этом, что нужно понять истинные причины, которые ее спровоцировали. - Мы будем детально изучать это досье и принимать меры, чтобы урегулировать кризис с учетом наших прав, и намерены общаться с РФ, чтобы достичь консенсуса в интересах обеих стран".

По сведениям портала, премьер-министр Шериф Исмаил сформировал спецкомитет, чтобы изучить проблему в комплексе: как с российской пшеницей, так и с египетскими товарами. Известно, что глава кабинета провел заседание с министрами снабжения, торговли и промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения, на которой обсуждались эти вопросы. Кроме того, сообщается, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал представить ему полный отчет по возникшему кризису с целью принятия срочных мер для его устранения.

Между тем, как заявил министр торговли и промышленности Египта Тарек Кабиль, ведется подготовка к отправке в Москву в конце текущего месяца технической миссии в составе специалистов фитосанитарного карантина, органов экспортно-импортного контроля, а также совета по экспорту сельхозпродукции. Как передало агентство MENA, планируется обсудить введение Россией с 22 сентября временных ограничений на импорт из Египта ряда товаров, в частности картофеля, цитрусовых, персиков, перца и томатов.

Решение об отправке делегации было принято по итогам состоявшейся встречи Кабиля с послом РФ в Египте Сергеем Кирпиченко. По словам египетского министра, общий объем экспортируемой на российский рынок сельхозпродукции оценивается ежегодно в $350 млн. В связи с этим он указал на важность поиска срочного решения, особенно в свете приближения экспортного сезона в ноябре, в частности экспорта цитрусовых.

Как сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Масри аль-Яум", при Минсельхозе Египта создается специальный технический комитет по контролю за поставками фруктов и овощей в РФ, а также импорту российской пшеницы в соответствии с требованиями двух стран. В него войдут эксперты из карантинной службы, институтов по профилактике и предупреждению заболеваний растений и ряда других структур.