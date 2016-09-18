"Нафтогаз" допускает срыв арбитража с РФ по газу из-за вывода ГТС из управления компании

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" допускает срыв арбитражного разбирательства с "Газпромом" в связи с решением Министерства экономического развития и торговли о выводе компании-оператора национальной газотранспортной системы (ГТС) "Укртрансгаз" из управления "Нафтогаза". Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Под угрозой срыва оказывается арбитражный процесс против "Газпрома" в Стокгольме. Мы два года упорно работали над этим арбитражем", - сообщил он в социальной сети Facebook.

Минэкономразвития Украины ранее внесло изменения в устав "Укртрансгаза", согласно которым функции управления оператором ГТС "Укртрансгаз" переходят от госхолдинга к министерству. В "Нафтогазе" заявили, что решение противоречит Третьему энергопакету, который Украина должна соблюдать как член Европейского энергетического сообщества. Кроме того, это также идет в разрез с договоренностями Киева и западных партнеров о разделении "Нафтогаза" на предприятия с отдельными видами деятельности в газовой сфере.

История судебных тяжб

"Газпром" обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 16 июня 2014 года с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК "Нафтогаз Украины" неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность. В тот же день "Нафтогаз Украины" обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года в размере не менее $6 млрд и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" подал второй иск, потребовав обязать "Газпром" выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере $3,2 млрд и еще $3 млрд за низкую транзитную ставку. 14 марта "Газпром" направил в Стокгольмский международный арбитраж уточненные требования к "Нафтогазу".

После добавления оплаты за невыбранные в третьем квартале 2015 года объемы общая сумма требований выросла до $31,759 млрд. После этого "Нафтогаз" заявил, что увеличит свои исковые требования к "Газпрому". В официальном заявлении украинской госкомпании от 2 августа 2016 года говорится, что сумма исковых претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" составила $26,6 млрд.

"Газпром" рассчитывает, что Стокгольмский арбитраж вынесет решения по иску компании к "Нафтогазу Украины" в конце 2016 - начале 2017 года. Устные слушания по делу запланированы на сентябрь - октябрь.