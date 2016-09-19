СМИ: McDonald's может выплатить ЕС штраф в $500 млн из-за неуплаты налогов

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ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может обязать компанию McDonald's выплатить властям Люксембурга штраф в размере $500 млн. Об этом сообщила в воскресенье газета The Financial Times.
Согласно расследованию издания, начиная с 2009 года, компания платила налоги в размере 1,49%, в то время как налоговая ставка в Люксембурге, где находится штаб-квартира McDonald's, составляет 29,2%. Издание делает вывод, что McDonald's могут обязать выплатить штраф в размере $500 млн. При этом в самой компании утверждают, что не имеют проблем с уплатой налогов в Европе.
По данным газеты, помимо McDonald's аналогичный штраф может быть наложен на американскую корпорацию Amazon.
В конце августа Еврокомиссия признала незаконной государственную помощь и налоговые льготы, предоставленные компании Apple правительством Ирландии, и обязала компанию выплатить властям республики до €13 млрд. Представители Apple заявили, что подадут апелляцию. Минфин США ранее указал, что решение Еврокомиссии может негативно сказаться на иностранных инвестициях в ЕС.