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СМИ: McDonald's может выплатить ЕС штраф в $500 млн из-за неуплаты налогов

Экономика и бизнес
19 сентября, 3:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, сентября. /ТАСС
Отмечается, что начиная с 2009 года, компания платила налоги в размере 1,49%, в то время как налоговая ставка в Люксембурге, где находится штаб-квартира McDonald's, составляет 29,2%
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ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может обязать компанию McDonald's выплатить властям Люксембурга штраф в размере $500 млн. Об этом сообщила в воскресенье газета The Financial Times.

Согласно расследованию издания, начиная с 2009 года, компания платила налоги в размере 1,49%, в то время как налоговая ставка в Люксембурге, где находится штаб-квартира McDonald's, составляет 29,2%. Издание делает вывод, что McDonald's могут обязать выплатить штраф в размере $500 млн. При этом в самой компании утверждают, что не имеют проблем с уплатой налогов в Европе.

По данным газеты, помимо McDonald's аналогичный штраф может быть наложен на американскую корпорацию Amazon.

В конце августа Еврокомиссия признала незаконной государственную помощь и налоговые льготы, предоставленные компании Apple правительством Ирландии, и обязала компанию выплатить властям республики до €13 млрд. Представители Apple заявили, что подадут апелляцию. Минфин США ранее указал, что решение Еврокомиссии может негативно сказаться на иностранных инвестициях в ЕС.

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