Лебедь, рак и щука: развитие городов РФ невозможно в отрыве от планов региона и страны

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Развитие российских городов тормозят несовершенство налоговой системы, трудности в получении "дешевых" кредитов, которые приводят к нехватке денег на финансирование собственных полномочий, отсутствие квалифицированных кадров на местах и взаимодействия властей разных уровней в достижении целей.

Согласно мнению экспертов РАНХиГС и НИУ ВШЭ, опрошенных ТАСС, для решения этих проблем надо пересмотреть принципы распределения бюджетных средств так, чтобы муниципалитетам хватало на реализацию передаваемых им полномочий, совершенствовать механизмы управления общественными финансами, активнее помогать развитию малого и среднего бизнеса, здравоохранения и образования, а также упростить процедуры взаимодействия между разными уровнями власти и создать единую систему приоритетов по совместным программам.

Как наладить взаимодействие центра, регионов и муниципалитетов, распределить ресурсы и обязательства, эксперты и представители власти будут обсуждать в рамках XV Международного инвестиционного форума "Сочи-2016", который пройдет 29 сентября – 2 октября, на панельной дискуссии "Гений места": эффективное управление на местах — баланс федерального, регионального и муниципального управления". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016".

Евгений Плисецкий, заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ:

— На сегодняшний день вопросы взаимодействия и распределения ответственности между всеми уровнями власти являются одними из наиболее актуальных и проблемных. Они напрямую связаны с реализацией бюджетной, налоговой политики, управлением межбюджетными отношениями, делегированием полномочий между центром — регионами — муниципалитетами. Существующая система управления выстроена таким образом, что большая часть доходов бюджетов концентрируется на уровне федерации и регионов, меньшая часть — на местах. При этом именно муниципалитеты, отвечая за "работу на земле", будучи наделенными более чем 40 полномочиями (согласно 131-ФЗ), обладают наименьшими объемами бюджетных средств, и поэтому до 80% доходов может уходить на решение текущих задач.

Одними из наиболее существенных препятствий для развития российских муниципалитетов являются несовершенство налоговой системы, частые изменения в законодательстве, высокая конкуренция и трудности в получении "дешевых" кредитов, а также нехватка квалифицированных и мотивированных кадров, компетентных менеджеров и слабая поддержка со стороны федеральных и региональных властей. В условиях столь жестких ресурсных ограничений мотивированность большинства руководителей муниципалитетов крайне низкая. Кроме того, зачастую отмечается тенденция передачи спущенных от центра на регионы обязательств муниципалитетам без передачи адекватного бюджетного обеспечения.

Распределение ресурсов, главным образом бюджетных, должно осуществляться пропорционально передаваемым полномочиям. Так, целесообразно расширить налогооблагаемую базу муниципалитетов, стимулировать применение механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерств. Необходимо расширять инструменты поддержки малого и среднего бизнеса через налоговые льготы и отсрочки по уплате налогов, а также льготные кредиты или гарантии под банковские кредиты, льготы по оплате аренды помещений, земельных участков.

Усовершенствования требуют и принципы и механизмы управления общественными финансами, позволяющие увязать расходование бюджетных средств с конкретными, измеримыми социально значимыми результатами. К основным направлениям реформирования относятся внедрение среднесрочного бюджетного планирования, программного бюджета, управления рисками.

Одной из наиболее эффективных моделей государственного и муниципального управления и одним из направлений экономики общественного сектора является фискальный федерализм.

Его правила и положения, наряду с прочими задачами, обеспечивают соблюдение национальных норм и стандартов. Оптимальная модель фискального (налогово-бюджетного) федерализма направлена на реализацию ряда принципов, обеспечивающих эффективное расходование бюджетных средств и выполнение государственных программ путем передачи их на разные уровни управления — федеральный, региональный и муниципальный.

Елена Добролюбова, ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС:

— Россия — федеративное государство, и почти все вопросы социальной и экономической политики отнесены конституцией к предметам совместного ведения федерации и регионов. Это значит, что для достижения общих целей — будь то рост продолжительности жизни, снижение бедности или решение экологических проблем — федеральный центр и регионы (а зачастую и муниципалитеты) должны работать сообща. Однако даже на уровне целеполагания это не всегда удается.

Чтобы наладить эффективное взаимодействие властей разных уровней по решению общих задач, необходима общая система целеполагания, определения приоритетов и оценки степени достижения целей. Такая система может дополняться на уровне региона, на местном уровне теми или иными вопросами, должна конкретизироваться конкретными проектами, но основной набор приоритетов должен сохраняться. Везде важно снижать административные барьеры, развивать малый бизнес, обеспечивать высокое качество образования, здравоохранения. Региональная специфика гораздо чаще будет проявляться в способах решения тех или иных задач, чем в наборе направлений социально-экономического развития, по которым нужно работать.

Одна из особенностей российского управления — широко распространенная практика делегирования полномочий. Формально то или иное полномочие остается федеральным, его реализация финансируется из федерального бюджета, но непосредственно исполнением занимаются уже региональные власти. Аналогичная практика существует и во взаимоотношениях регионов с муниципалитетами.

Анализ эффективности применения инструмента делегирования полномочий за последние уже почти 10 лет показывает, что далеко не во всех сферах такое решение оказалось оптимальным.

Как можно исправить сложившуюся ситуацию? Во-первых, создать единую систему приоритетов и программ по сферам совместного ведения, построить систему взаимодействия между отраслевыми федеральными органами власти и их коллегами в регионах. Во-вторых, учесть накопленный опыт. Если доказано, что делегирование полномочий не всегда приводит к лучшим результатам, как минимум перестать их делегировать. В-третьих, упростить процедуры взаимодействия. Сегодня зачастую получается, что при выдаче субсидии федеральный орган взаимодействует с региональным, региональный с муниципалитетом, муниципалитет с подрядчиком — и обратно. За рубежом — и программы территориального развития в ЕС тому пример — зачастую диалог ведется напрямую между структурой поддержки (программой на уровне ЕС) и муниципалитетом, поддерживаются небольшие проекты, но при этом на местном уровне развиваются навыки проектного управления, достижения результатов, а не ожидания трансфертов "сверху". Почему бы и нам не попробовать?