Около 15 тыс. свиней уничтожат на комплексе "Черкизово" под Липецком из-за вспышки АЧС

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ЛИПЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Около 15 тысяч животных уничтожат на свинокомплексе в Липецкой области, который принадлежит группе "Черкизово", из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой области Сергей Стукалин.
"На свинокомплексе в Лев-Толстовском районе Липецкой области введен карантин из-за вспышки АЧС. Там полегло несколько животных, лабораторные исследования выявили вирус африканской чумы свиней. По правилам, все животные, которые содержались на данном комплексе, подлежат уничтожению путем сжигания, речь идет о 14,8 тыс. голов ", - сказал он.
По словам собеседника агентства, это будет самое массовое уничтожение свиней в Липецкой области из-за АЧС. "В общей сложности всего в этом году до данного факта было сожжено 4 тыс. животных. Ущерб, который нанесен предприятию из-за вспышки, подсчитывается, но это страховой случай", - добавил он.
По данным пресс-службы "Черкизово", вирус был обнаружен у незначительного числа животных. "Диагноз подтвержден государственными ветеринарными службами. Своевременное обнаружение вируса и идентификация очага позволили оперативно изолировать животных с вирусом АЧС. На данной площадке в Липецкой области находилось около 6% от общего поголовья свиноматок, там введен карантин. Это не окажет влияния на общие объемы производства компании в 2016 году", - сказано в сообщении.
Ранее с 2015 года АЧС была неоднократно зафиксирована в Брянской, Владимирской, Орловской, Курской, Рязанской областях. Вирус был обнаружен, в том числе и в мясном фарше, который распространялся одной из компаний в нескольких регионах России.
АЧС - вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.