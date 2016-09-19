Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 15 тыс. свиней уничтожат на комплексе "Черкизово" под Липецком из-за вспышки АЧС

Экономика и бизнес
19 сентября, 14:53 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 19, сентября. /ТАСС
Это будет самое массовое уничтожение свиней в Липецкой области из-за АЧС, отметил замначальника управления ветеринарии области
Материал из 1 страницы

ЛИПЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Около 15 тысяч животных уничтожат на свинокомплексе в Липецкой области, который принадлежит группе "Черкизово", из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой области Сергей Стукалин.

Читайте также новости по теме:
Распространение африканской чумы свиней
© Руслан Шамуков/ТАСС
Главный ветврач РФ предложил кардинальные меры борьбы с АЧС
Вирус АЧС выявлен уже в третьем районе Волгоградской области
Случай африканской чумы свиней выявлен во Владимирской области

"На свинокомплексе в Лев-Толстовском районе Липецкой области введен карантин из-за вспышки АЧС. Там полегло несколько животных, лабораторные исследования выявили вирус африканской чумы свиней. По правилам, все животные, которые содержались на данном комплексе, подлежат уничтожению путем сжигания, речь идет о 14,8 тыс. голов ", - сказал он.

По словам собеседника агентства, это будет самое массовое уничтожение свиней в Липецкой области из-за АЧС. "В общей сложности всего в этом году до данного факта было сожжено 4 тыс. животных. Ущерб, который нанесен предприятию из-за вспышки, подсчитывается, но это страховой случай", - добавил он.

По данным пресс-службы "Черкизово", вирус был обнаружен у незначительного числа животных. "Диагноз подтвержден государственными ветеринарными службами. Своевременное обнаружение вируса и идентификация очага позволили оперативно изолировать животных с вирусом АЧС. На данной площадке в Липецкой области находилось около 6% от общего поголовья свиноматок, там введен карантин. Это не окажет влияния на общие объемы производства компании в 2016 году", - сказано в сообщении.

Ранее с 2015 года АЧС была неоднократно зафиксирована в Брянской, Владимирской, Орловской, Курской, Рязанской областях. Вирус был обнаружен, в том числе и в мясном фарше, который распространялся одной из компаний в нескольких регионах России.

АЧС - вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Распространение африканской чумы свиней
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент
Темы дня
Реклама