Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росатом локализует производство ветроустановок на волгодонском "Атоммаше"

Экономика и бизнес
19 сентября, 15:36 UTC+3
По словам Сергея Кириенко, портфель заказов волгодонского завода "Атоммаш" в текущем году увеличится до 57 млрд рублей
Материал из 1 страницы
Сергей Кириенко

Сергей Кириенко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Производство ветроустановок для сооружения в России первых ветропарков будет локализовано на площадке волгодонского завода "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Амтоэнергомаш). Об этом сообщил глава Росатома Сергей Кириенко по итогам осмотра предприятия в рамках рабочей поездки в г. Волгодонск вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Росатом в настоящее время отвечает за сооружение новых ветропарков в России. На "Атоммаше" мы планируем локализовать производство элементов ветрогенерирующих установок", - сказал Кириенко, которого цитирует пресс- служба "Атомэнергомаш".

Кириенко также заявил, что портфель заказов волгодонского завода "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") в текущем году увеличится до 57 млрд рублей.

"Как только "Атоммаш" вошел в атомную отрасль, он стартовал с 1,6 млрд рублей выручки. В этом году выручка будет уже на уровне 7 млрд рублей, объем контрактации на ближайшие годы - 57 млрд рублей", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба "Атомэнергомаша".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Кириенко, Сергей Владиленович
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент
Темы дня
Реклама