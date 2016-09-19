Росатом локализует производство ветроустановок на волгодонском "Атоммаше"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Производство ветроустановок для сооружения в России первых ветропарков будет локализовано на площадке волгодонского завода "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Амтоэнергомаш). Об этом сообщил глава Росатома Сергей Кириенко по итогам осмотра предприятия в рамках рабочей поездки в г. Волгодонск вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Росатом в настоящее время отвечает за сооружение новых ветропарков в России. На "Атоммаше" мы планируем локализовать производство элементов ветрогенерирующих установок", - сказал Кириенко, которого цитирует пресс- служба "Атомэнергомаш".

Кириенко также заявил, что портфель заказов волгодонского завода "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") в текущем году увеличится до 57 млрд рублей.

"Как только "Атоммаш" вошел в атомную отрасль, он стартовал с 1,6 млрд рублей выручки. В этом году выручка будет уже на уровне 7 млрд рублей, объем контрактации на ближайшие годы - 57 млрд рублей", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба "Атомэнергомаша".