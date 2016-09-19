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"Газпром" вернулся в тройку крупнейших энергетических компаний мира

Экономика и бизнес
19 сентября, 15:52 UTC+3
Лидер рейтинга - американская ExxonMobil, которая возглавила его в 12 раз
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская государственная компания "Газпром" впервые с 2011 года вернулась в тройку крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Лидером рейтинга, который насчитывает 250 крупнейших энергетических компаний мира, стала американская ExxonMobil, на втором месте - южнокорейская компания Korea Electric Power Corp.

"Год низких цен на нефть привел к миллиардным сокращениям расходов в нефтегазовой индустрии, распродажу активов, а также вынудил многие нефтяные компании в США заморозить скважины, а то и вовсе к банкротству. Обвал мировых цен на нефть также привел к росту спроса на нефть и газ параллельно с падением спроса на уголь", - говорится в релизе S&P Global Platts.

В топ-5 рейтинга в 2016 году попали американские Philips 66 и Valero Energy Corp. В десятку также попали: "Лукойл", "Роснефть", индийская Reliance Industries Ltd., "Сургутнефтегаз" и американская Marathon Petroleum Corp.

Российские компании значительно нарастили свои позиции за год. В рейтинге 2015 года лучший показатель был у госкомпании "Роснефть" - 10 место, "Сургутнефтегаз" занимал тогда 12 место, "Лукойл" - 13 место, а "Газпром" - 43 место. Российская компания "Новатэк" в рейтинге 2016 года заняла 104 место (113 место в 2015 году), "Интер РАО" - 112 место (207 место в 2015 году).

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