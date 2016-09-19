Топилин: вопрос повышения пенсионного возраста сегодня на повестке дня не стоит

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вопрос повышения пенсионного возраста сегодня на повестке дня не стоит. Об этом заявил журналистам министр труда и социального развития Максим Топилин по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Топилин также отметил, что на совещании вопрос также не рассматривался.

Заморозка или отмена накопительной пенсии

По словам министра, средства на трансферт Пенсионному фонду на накопительную часть пенсий не предусмотрены в проекте бюджета, однако законопроект Минфина о заморозке или отмене накопительной пенсии в Минтруд пока не поступал.

«В бюджете Пенсионного фонда и федеральном бюджете денег (в 2017 году) на трансферт Пенсионному фонду на предусмотрено. Какой Минфин законопроект напишет - о заморозке, об отмене (пенсионной накопительной системы), я не знаю. К нам он еще на согласование не поступал», - сказал Топилин. Как заявил министр, нынешняя система пенсионных накоплений требует изменений в пользу добровольных отчислений. «Что такое накопительная нынешняя система? Это когда вы берете 6% из действующего тарифа. Ни в одной стране мира такого нет, только в Эстонии, Болгарии, у тех, кто под конструкцию МВФ все это прописывал. Это бред. Но как можно взять и вытащить деньги из того, что не хватает сейчас, из текущих пенсий. Если вы хотите накопительную - копите. В чем проблема-то? Только сверх тарифа. Так можно сохранить накопительную (пенсионную систему), которая вас так волнует, если недостаточно денег на индексацию (пенсий). Ну как можно не проиндексировать пенсии или проиндексировать их меньше, но при этом сохранить накопительную? Как?" - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов о судьбе накопительной части пенсий и возможности ее отмены. По его словам, в нынешнем виде накопительная пенсионная система требует значительных перечислений из федерального бюджета. «Если сохранить накопительную в том виде, который сейчас есть, то федеральный бюджет должен бюджету Пенсионного фонда платить откуда-то, непонятно (откуда), 1,5 трлн рублей в 2017-2019 годах. Нам этот трансферт не нужен», - сказал Топилин. Выплаты многодетным семьям Министр труда и соцразвития также сообщил, что в России в 2017-2019 годах ежегодно на выплату пособий семьям с тремя детьми планируется выделять 16 млрд рублей. «В следующем году предусматриваются все необходимые средства и для поддержки регионов, которые применяют программу выплаты пособий третьему ребенку, семьям с тремя детьми. Эта программа продолжается. В бюджете будут предусмотрены 16 млрд рублей ежегодно на этот трансферт (в трехлетнем бюджете на 2017-2019 годы)», - сказал Топилин. По словам главы Минтруда, в настоящее время размер такого пособия составляет почти 10 тыс. рублей в месяц. Он отметил, что также в бюджете на 2017 год будут предусмотрены средства на выплату семейного капитала. «Мы исходим из того, что нам, наверное, все-таки придется в последующие годы (в 2018 и 2019 годах) с учетом, того, что рождаемость по абсолютному выражению в количестве рождений, скорее всего, будет снижаться, потому что у нас провал в поколении начала 1990 годов, нам придется применить дополнительные меры по стимулированию рождаемости», - сказал министр. По его словам, пока вопрос о таких мерах по дополнительному стимулированию рождаемости находится в стадии согласования и проработки.