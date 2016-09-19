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Медведев поручил АИЖК подготовить предложения по разработке "дизайн-кодов" городов

Экономика и бизнес
19 сентября, 18:54 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 19, сентября. /ТАСС
Премьер отметил, что разработка не должна сводиться к типовым проектам "по советскому примеру"
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ГОРКИ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) завершить подготовку предложений по разработке "дизайн-кода" для российских городов.

"Системному подходу могли бы помочь современные комплексные решения в сфере благоустройства городов разного типа. Я давал поручение АИЖК профинансировать разработку соответствующих решений с привлечением лучших специалистов. На это придется какие-то деньги запланировать, но наши города должна быть современными. Поэтому просил бы не затягивать и принять решения на этой неделе", - сказал премьер на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам,.

Он отметил, что разработка не должна сводиться к типовым проектам "по советскому примеру". "Городской уравниловки нам не нужно. Все города друг от друга отличаются. Речь идет скорее о создании так называемого "дизайн-кода" для каждого города", - отметил Медведев.

В сфере благоустройства городских территорий премьер особо отметил московскую программу благоустройства "Наш двор". "Программа полезная, носит региональный характер. Есть идея распространить эту практику на федеральный уровень. Хотел бы еще раз это подтвердить. Выборы закончились, но нужно исполнять те обещания, которые мы давали", - сказал Медведев.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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