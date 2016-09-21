Татарстан поделится опытом развития экспорта предприятий МСБ на форуме "Сочи-2016"

КАЗАНЬ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Татарстан поделится опытом развития экспортно ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2016". Об этом сегодня сообщила корр. ТАСС начальник Центра поддержки экспорта республики Ульяна Ануфриева.

"Если в прошлом году в реестре компаний-экспортеров было 213 субъектов МСБ, то в этом году уже более 250 таких компаний", - сказала Ануфриева, которая на сочинском форуме выступит в панельной дискуссии "Экспортный потенциал регионов: от раскрытия к реализации".

По словам Ануфриевой, предприятия МСБ поставляют за рубеж преимущественно несырьевые товары. "Субъекты МСБ экспортирует продукцию бытовой химии, медицинское оборудование, парфюмерию и косметику, продукты питания, в частности мед", - пояснила собеседница агентства. Она уточнила, что на фоне общего снижения экспорта в Татарстане, объемы экспортных поставок компаний МСБ "имеют положительную динамику".

По данным Татарстанской таможни, внешнеторговый оборот республики в январе-июне составил $1,7 млрд, снизившись на $460,7 млн по сравнению с аналогичными показателями прошло года. Объем экспорта составил $966,5 млн, уменьшившись на $338,5 млн.

По словам Ануфриевой, в Татарстане для компаний- экспортеров МСБ проводят серию обучающих семинаров, оказывают помощь в сертификации товаров и проведении маркетинговых исследований, чтобы предприниматели могли реально оценить свой экспортный потенциал и взвесить риски. "Мы не столько поддерживаем экспортеров, сколько выращиваем их, боремся за экспорт каждого предприятия МСБ", - подчеркнула Ануфриева.

В Татарстане для размещения предприятий МСБ создано несколько инвестиционных площадок, в частности первый сертифицированный индустриальный парк России "Химград", который используется для размещения малых и средних компаний, работающих в области малотоннажной химии и переработки полимеров. Общая площадь технополиса - 131 га, количество резидентов - 265 компаний, по итогам 2015 года они произвели продукцию на 20 млрд рублей. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". 15-й по счету сочинский форум пройдет 29 сентября - 2 октября.