СМИ: авиаперевозчики сокращают расходы на питание пассажиров

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Авиаперевозчики массово начали значительно сокращать расходы на еду для пассажиров, пишет "Российская газета".

Горячее питание на рейсах, которые длятся меньше двух часов, больше не предоставляется. Некоторые перевозчики перестали кормить путешественников даже бутербродами. Уменьшился также ассортимент напитков, отмечает издание в номере за 20 сентября.

При этом, как заявил газете представитель Росавиации Сергей Извольский, никакие правила не нарушаются. "В России уже два года действует норма, по которой питание и горячие напитки могут не предоставляться в полете на короткие дистанции, если пассажира уведомили об этом до покупки билета", - сказал он.

При этом, сообщает Извольский, авиакомпании по-прежнему обеспечивают горячее питание на рейсах длительностью более трех часов: согласно действующим правилам, во время длительных перелетов кормить пассажиров во время длительных перелетов должны каждые четыре часа днем и каждые шесть часов ночью. Стоимость обеда в этом случае обязательно входит в цену билета. Кроме того, на таких рейсах появляется опция спецпитания, когда пассажир может выбрать еду с учетом медицинских показаний, религиозных убеждений или возраста.

Тем не менее, отмечает издание, видоизменяться в сторону меньшей стоимости стало и горячее меню: фабрики бортового питания сейчас разрабатывают более доступный по цене, и, соответственно, менее разнообразный и качественный рацион. Сокращения коснулись и перечня горячительных напитков. Спиртное уже не предлагают бесплатно. У некоторых перевозчиков можно купить на борту вино и пиво. Этим "винная карта" ограничивается. Хотя ранее в меню был и коньяк, и виски, отмечает газета.

"Сейчас "бюджетными" авиакомпаниями стали многие перевозчики, что сказалось и на количестве, и качестве питания на борту", - прокомментировал ситуацию изданию исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По сравнению с 2012-2013 годами порции, по его словам, уже сейчас заметно сократились, и стало довольно много маршрутов без питания вообще. Так, отмечает издание, многие перевозчики по направлению "Москва-Санкт-Петербург", предлагавшие ранее бутерброды или сэндвичи, теперь предоставляют пассажирам только воду.