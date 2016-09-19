Twitter смягчил ограничения на размер сообщений

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter смягчила правило, согласно которому объем сообщений в ее микроблогах ограничивается 140 знаками. Отныне фотографии и видеозаписи не будут учитываться при подсчете количества знаков.

"Фото, видео, изображения в GIF (формат обмена изображениями - прим. корр. ТАСС), опросы и цитаты из твитов больше не будут учитываться в числе ваших 140 знаков", - говорится в сообщении компании, размещенном в ее официальном блоге в собственной сети.

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC — Twitter (@twitter) 19 сентября 2016 г.

О планируемом нововведении руководство сети объявило ранее в этом году.

Ограничение в 140 символов в Twitter действует с момента основания этого сервиса в марте 2006 года. Основатель сети Джек Дорси признавал, что увеличение числа знаков в сообщениях может быть хорошим способом привлечения к сервису новой аудитории, однако впоследствии он отказался от этой идеи. В конечном счете было решено оставить правило в силе, при этом смягчив его.

Социальная сеть Twitter представляет собой сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Месячная аудитория его активных пользователей составляет более 300 млн человек.