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Twitter смягчил ограничения на размер сообщений

Экономика и бизнес
19 сентября, 23:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, сентября. /ТАСС
Теперь фотографии и видеозаписи не будут учитываться при подсчете количества знаков
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© AP Photo/Richard Drew, File

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter смягчила правило, согласно которому объем сообщений в ее микроблогах ограничивается 140 знаками. Отныне фотографии и видеозаписи не будут учитываться при подсчете количества знаков.

"Фото, видео, изображения в GIF (формат обмена изображениями - прим. корр. ТАСС), опросы и цитаты из твитов больше не будут учитываться в числе ваших 140 знаков", - говорится в сообщении компании, размещенном в ее официальном блоге в собственной сети.

О планируемом нововведении руководство сети объявило ранее в этом году.

Ограничение в 140 символов в Twitter действует с момента основания этого сервиса в марте 2006 года. Основатель сети Джек Дорси признавал, что увеличение числа знаков в сообщениях может быть хорошим способом привлечения к сервису новой аудитории, однако впоследствии он отказался от этой идеи. В конечном счете было решено оставить правило в силе, при этом смягчив его.

Социальная сеть Twitter представляет собой сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Месячная аудитория его активных пользователей составляет более 300 млн человек.

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