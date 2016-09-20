СМИ: Минфин РФ предлагает в 2017 г. повысить НДПИ на газ для независимых производителей

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Обязанность заполнять дефицит госбюджета в 2017 году может распространиться не только на "Газпром", но и на независимых производителей газа. По данным газеты "Коммерсантъ", Минфин рассчитывает в следующем году за счет повышения НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на газ и газовый конденсат получить дополнительно 179 млрд руб., из них около 100 млрд руб. может быть изъято у независимых.
Изначально рассматривался вариант, при котором, как и в этом году, всю тяжесть незапланированного повышения НДПИ примет на себя "Газпром" (в этом году за счет роста налога министерство собиралось получить с монополии дополнительно около 100 млрд руб.). Всего в 2016 году Минфин планировал собрать с учетом дополнительных изъятий у "Газпрома" 555 млрд руб. газового НДПИ, но эти планы основывались на среднегодовой цене нефти в $50 за баррель. Поскольку она пока ниже (за январь - август средневзвешенная цена около $39 за баррель), то, скорее всего, полностью реализовать план не получится: за семь месяцев было собрано 293,3 млрд руб.
В Минфине, "Газпроме" и независимых производителях ("Новатэк", "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть") отказались от комментариев. В Минэнерго изданию заявили, что не получали подобных письменных предложений Минфина, но выступают за "стабилизацию налоговой нагрузки для нефтегазовой отрасли".
Правительство обсуждает и размер повышения налогового бремени для нефтяников, из отрасли предлагается в 2017 году дополнительно изъять 200 млрд руб.. Но механизм роста налогов на газовиков пока на более ранней стадии дискуссий. Как говорят собеседники издания, сейчас не принято окончательное решение о таком распределении нагрузки, а его обсуждение в правительстве и с компаниями еще предстоит. Источники газеты расходятся в оценке этого варианта: одни считают его базовым, который будет принят с корректировками, тогда как другие видят в идее скорее "предложение для торга".
До сих пор независимым производителям газа удавалось сделать так, чтобы налоговая нагрузка на них росла меньше, чем на "Газпром". В качестве ключевого аргумента "Новатэк" и "Роснефть" использовали то обстоятельство, что у "Газпрома" есть дополнительная маржа за счет экспорта газа, к которому больше никто не допущен.