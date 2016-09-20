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"Мегафон" выделяет "Первую башенную компанию" в отдельную фирму

Экономика и бизнес
20 сентября, 10:07 UTC+3
Источником формирования уставного капитала ПБК станет нераспределенная прибыль "Мегафона" прошлых лет
Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Мегафона" на внеочередном общем собрании 16 сентября приняли решение о выделении "Первой башенной компании" (ПБК) в отдельную компанию с уставным капиталом в 5 млн руб. Об этом говорится в материалах "Мегафона".

Генеральным директором ПБК станет Александр Теремецкий, который будет совмещать эту должность с должностью директора по работе с операторами связи в "Мегафоне".

Отмечается, что источником формирования уставного капитала "Первой Башенной Компании" станет нераспределенная прибыль "Мегафона" прошлых лет. "Мегафон" будет 100-процентным владельцем акций компании.

С момента государственной регистрации ПБК "Мегафон" будет передавать своей "дочке" инфраструктурные активы и связанные с ними обязательства, в том числе портфель из более 15 000 антенно-мачтовых сооружений, включая оборудование сигнального освещения мачт, ограждения, подъездные пути, дороги.

Стоимость активов и обязательств, подлежащих передаче, не превысит 10% от балансовой стоимости активов "Мегафона" по состоянию на 30 июня 2016 г. и составит не более 47,179 млрд руб.

В конце июля сообщалось, что совет директоров "Мегафона" вынес на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме выделения башенных инфраструктурных активов ПБК. Акционеры, не согласные с реорганизацией, получат право требования выкупа компанией принадлежащих им акций. Цена выкупа обыкновенных акций составит 557 руб. за штуку.

"Мегафон" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой связи, а также местной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, кабельного телевидения и ряд сопутствующих услуг. 56,32% акционерного капитала "Мегафона" принадлежит USM Group Алишера Усманова и его партнеров, TeliaSonera Group владеет 25,17%, еще 14,59% находится в свободном обращении.

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