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Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос на 4 копейки, до 64,69 руб.

Экономика и бизнес
20 сентября, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
При этом индекс ММВБ снизился на 0,4%, до 1979,15 пункта
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 64,69 рубля.

При этом индекс ММВБ снизился на 0,4%, до 1979,15 пункта.

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