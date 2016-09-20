Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос на 4 копейки, до 64,69 руб.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 64,69 рубля.

При этом индекс ММВБ снизился на 0,4%, до 1979,15 пункта.