Под Белгородом запущено первое в РФ производство товаров с государственным знаком качества

БЕЛГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Первое в России производство товаров с государственным знаком качества появилось в городе Алексеевке Белгородской области. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГК "Эфко", первой в стране продукцией с нанесенным на упаковку государственным знаком качества станет майонез местного производства.

"В рамках визита руководителя Роскачества Максима Протасова был дан старт производству первой в России продукции с нанесенным на упаковке государственным знаком качества - буквой "К" в пятиугольнике, - уточнили в компании. - Ей стала линия по фасовке майонеза".

По словам Протасова, международный опыт показывает, что наличие признанного национального знака качества на упаковке увеличивает объем продаж таких товаров минимум на 20%. "С одной стороны, с помощью государственного знака качества мы выделяем лучший товар на полке и предоставляем покупателям ориентир при выборе товара, с другой стороны, российский знак стимулирует других производителей выпускать качественную продукцию и локализовать производство на территории России", - цитирует Протасова пресс-служба "Эфко".

АНО "Российская система качества" (Роскачество) - проект Минпромторга, национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, созданная государством и крупнейшими потребительскими и отраслевыми союзами и ассоциациями, а также объединениями торговых сетей. Распоряжение о начале работы Роскачества председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 30 апреля 2015 года.

Группа компаний "Эфко" - российский производитель растительных масел, пищевых ингредиентов и продуктов питания, входит в число системообразующих предприятий РФ. Производственные активы компании расположены в Белгородской, Свердловской областях, Краснодарском крае и Подмосковье.