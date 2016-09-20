Минсельхоз надеется на пересмотр Египтом решения о поставках российской пшеницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ надеется, что Египет пересмотрит свое решение в отношении поставок российской пшеницы. Проблемы с поставками пшеницы в арабскую республику не повлияют критически на объем экспорта зерна из РФ в этом сезоне.

Об этом заявил ТАСС глава Минсельхоза Александр Ткачев.

"Надеюсь, что египетская сторона может пересмотреть свое решение (о поставках российской пшеницы - прим. ред.) и это будет справедливо и правильно. Это не критически для нас - 3 млн т из 40 млн т", - сказал министр.

Египет установил требование абсолютного отсутствия спорыньи в импортируемой пшенице, сообщил Россельхознадзор 9 сентября.

Ранее Египет добавил Россию и Украину в список стран с выявленными признаками спорыньи в пшенице. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя Научно- исследовательского института патологии растений, сформированного Минсельхозом Египта, Ашрафа Халила. По его словам, соответствующее решение было принято после того, как в некоторых районах указанных стран в пшенице была обнаружена спорынья.

Египет и Турция традиционно являются одними из крупнейших покупателей российского зерна.

Россельхознадзор обратится к Египту для проведения переговоров для разрешения проблем с экспортом российской пшеницы, который в настоящее время фактически остановлен, сообщал 12 сентября помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Он подчеркнул, что Россельхознадзор готов к переговорам в любом формате: от телеконференции до визита делегации.

В 2014-2015 сельхозгоду Россия поставила на экспорт около 30 млн т зерна, в том числе 22 млн т пшеницы. В завершившемся 31 июня сельхозгоду Россия экспортировала за рубеж 33,9 млн т зерна. В 2016-2017 сельхозгоду экспорт зерна может достичь 40 млн т, в том числе пшеницы - 26-30 млн т.