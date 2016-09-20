СК закрыл дело в отношении нижегородской сбытовой компании об уклонении от уплаты налогов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. СК прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов компанией "ТНС энерго НН" в связи с возмещением ущерба, сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, дело закрыто "в связи с возмещением в полном объеме ущерба бюджетной системе государству на сумму свыше 2 млрд руб.". "По основаниям, предусмотренным примечанием 2 к ст. 199 УК РФ, уголовное дело и уголовное преследование в отношении руководителей ПАО "ТНС энерго НН" прекращено", - уточнили в следственном управлении.

По данным СК, в рамках расследования уголовного дела предприятие уплатило 1 млрд 396 млн руб. налогов, пени 470 млн руб. и штраф на сумму 135,1 млн руб., а всего на сумму, превышающую 2 млрд руб. При этом 800 млн руб. поступило в бюджет Нижегородской области.

По версии следствия, с 2011 года по декабрь 2013 года управляющий директор и главный бухгалтер ПАО "ТНС энерго НН" (до августа 2012 года ОАО "Нижегородская сбытовая компания") уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы. Эти же операции они использовали для вычетов по налогу на добавленную стоимость. Искаженные сведения об объектах налогообложения были включены в налоговую декларацию. В результате организация уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства на сумму, превышающую 1 млрд 390 млн руб.

В начале июня СК возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. В офисе компании в Нижнем Новгороде и в московском офисе группы компаний "ТНС энерго" были проведены обыски с изъятием документации. В ходе следствия предприятием был возмещен ущерб бюджетной системе, однако следствие заподозрило руководство "ТНС энерго НН" в переводе денежных средств организации в иностранные банки. Управляющий директор компании уволился.

"ТНС энерго Нижний Новгород" - крупнейшая энергоснабжающая организация нижегородского региона, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области. Входит в структуру ПАО ГК "ТНС энерго", одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России. Компания контролирует 59,16% рынка сбыта электроэнергии в Нижегородской области, обслуживает по договорам более 32 тыс. юридических лиц и свыше 1,3 млн лицевых счетов физических лиц.