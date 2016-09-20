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Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в РФ в 2016 году

Экономика и бизнес
20 сентября, 12:55 UTC+3
По словам главы ведомства Александра Ткачева, планирует собрать не менее 113 млн тонн зерна
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ повысил прогноз по урожаю зерна в России по итогам 2016 года до минимум 113 млн тонн. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в кулуарах круглого стола "Российский агропромышленный комплекс: успехи на внутреннем рынке и стратегия продвижения экспорта", который проходит в ТАСС.

"По итогам года мы планируем сохранить позитивную динамику в сельхозпроизводстве на уровне 3%, а также собрать рекордный урожай зерновых - не менее 113 млн тонн и обеспечить прирост в мясном животноводстве на уровне 5%", - сказал министр.

Ранее ведомство прогнозировали урожай зерна в 2016 году на уровне минимум 110 млн тонн.

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Ткачев, Александр Николаевич
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