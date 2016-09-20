Медведев отметил институт технопарков, который дает стартапам доступ к инфраструктуре

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления на пленарной сессии "Научные и технологические парки и зоны инновационного развития: коллективное мышление" 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития IASP 2016 в Центре международной торговли © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Институт технопарков позволяет начинающим предпринимателям получать доступ к специализированной инфраструктуре и оборудованию. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного форума 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития IASP.

"Далеко не каждый стартап может приобрести их (оборудование, компетенции, финансирование) самостоятельно, поэтому институт технологических парков как раз помогает начинающим предпринимателям получать доступ к подобной инфраструктуре", - сказал Медведев.

Премьер отметил, что в России "немало талантливых людей, способных создавать перспективные идеи и проекты". На первом этапе этим можно заниматься "буквально на коленке или в гараже", но уровень сложности технологических решений растет, и для эффективного внедрения разработки зачастую нужны знания из самых разных дисциплин, а для того, чтобы воплотить идею в продукт, требуется специализированное оборудование и соответствующее финансирование.

Медведев подчеркнул, что современный технопарк - это целый набор сопутствующих сервисов, поддержка в проведении исследований, экспертиза в области маркетинга, правовая поддержка, "наконец, своего рода социальная площадка, где могут встречаться представители университетского сообщества, научных центров, индустриальных компаний и венчурных фондов".

Премьер считает, что "будущее в любом случае принадлежит нашим детям, следующее поколение инновационных предпринимателей нужно растить уже сейчас". "Поэтому хочу отдельно отметить, что правительство России поддержало программу развития так называемых детских технопарков. Считает, что те ребята, которые придут туда заниматься, уже в скором времени внесут свой вклад в построение инновационной экономики", - заключил Медведев.