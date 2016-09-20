Дворкович: запрет на ввоз овощей из Египта - не ответ на ограничение импорта пшеницы из РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Запрет на ввоз овощей из Египта не является ответной мерой на ограничение импорта российской пшеницы. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Это не ответная мера (запрет на ввоз овощей и фруктов из Египта - прим. ред.)", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, не является ли ответной мерой запрет на ввоз овощей и фруктов из Египта на ограничения, введенные в этой стране в отношении импорта российской пшеницы.

Россельхознадзор решил ввести с 22 сентября временные ограничения на ввоз растительной продукции из Египта в связи с продолжающимися поставками небезопасной в фитосанитарном отношении подкарантинной продукции в нарушение международного и российского законодательства.

В 2016 г., по данным надзорного органа, было выявлено 47 случаев поставок из арабской республики в РФ растительной продукции, зараженной карантинными для России объектами.

Ограничения продлятся до принятия египетской стороной эффективных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции.