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Дворкович: запрет на ввоз овощей из Египта - не ответ на ограничение импорта пшеницы из РФ

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:11 UTC+3
Ограничения продлятся до принятия египетской стороной эффективных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Запрет на ввоз овощей из Египта не является ответной мерой на ограничение импорта российской пшеницы. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Это не ответная мера (запрет на ввоз овощей и фруктов из Египта - прим. ред.)", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, не является ли ответной мерой запрет на ввоз овощей и фруктов из Египта на ограничения, введенные в этой стране в отношении импорта российской пшеницы.

Россельхознадзор решил ввести с 22 сентября временные ограничения на ввоз растительной продукции из Египта в связи с продолжающимися поставками небезопасной в фитосанитарном отношении подкарантинной продукции в нарушение международного и российского законодательства.

В 2016 г., по данным надзорного органа, было выявлено 47 случаев поставок из арабской республики в РФ растительной продукции, зараженной карантинными для России объектами.

Ограничения продлятся до принятия египетской стороной эффективных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции.

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