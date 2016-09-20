Дворкович: нефтяной рынок будет реагировать на сигналы о заморозке добычи

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нефтяной рынок будет реагировать на сигналы о "заморозке" добычи, но все будет зависеть от готовности выполнить эти договоренности, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Любые сигналы влияют на цену. Естественно, рынок будет смотреть на поведение всех стран и как практически потом реализуются эти сигналы",- сказал он.