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Дворкович: нефтяной рынок будет реагировать на сигналы о заморозке добычи

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:16 UTC+3
Но все будет зависеть от готовности выполнить эти договоренности, заявил он
Материал из 1 страницы
© Максим Слуцкий/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нефтяной рынок будет реагировать на сигналы о "заморозке" добычи, но все будет зависеть от готовности выполнить эти договоренности, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Любые сигналы влияют на цену. Естественно, рынок будет смотреть на поведение всех стран и как практически потом реализуются эти сигналы",- сказал он.

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