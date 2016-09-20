Ozon.ru прогнозирует рост российского рынка онлайн-покупок на 10%

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КАЗАНЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Ozon.ru прогнозирует рост российского рынка онлайн-покупок в 2016 году на 10% - до 700 млрд рублей, в 2017 году динамика роста будет составлять от 15% до 20%. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор Ozon Group Дэнни Перекальски.
"Рынок имел хороший рост на уровне в 30% в 2014 году, в 2015 году рост был уже на уровне 16%, в этом году есть информация, что мы имеем рост на уровне 10%, но позитив в том, что рынок растет, потому что общий рынок не имеет роста торговли в этом году", - сказал Перекальски. Он уточнил, что объем онлайн-покупок в РФ в 2016 году составит "700 млрд с копейками".
По словам Перекальски, сокращение темпов роста онлайн-продаж в 2016 году происходит из-за снижения доходов россиян. "У населения стало меньше денег, и мы видим, что у нас сейчас покупают все больше дешевых товаров", - пояснил генеральный директор. Он высказал мнение, что ситуация изменится уже в 2017 году. "Сегодня мы видим все больше экономический стабильности в России и расширяем инфраструктуру для онлайн-продаж, из-за этого мы прогнозируем рост в 2017 году от 15 до 20%", - добавил он.
Как отметил собеседник агентства, в текущем году только Ozon.ru планирует реализовать на 1 млн больше заказов, чем в прошлом году. "В прошлом году было пять млн заказов, в этом году будет уже шесть млн, трафик у нас 10,5 млн уникальных посетителей в месяц, в сутки в среднем 750 тыс., и мы ожидаем, что в декабре цифра увеличится до 1,5 млн уникальных посетителей в день", - пояснил Перекальски.
Генеральный директор Ozon Group Дэнни Перекальски во вторник открыл в Казани первый региональный склад в Приволжье, площадью 3,5 тыс. квадратных метров, объем инвестиций составил 100 млн рублей. Благодаря открытию склада срок доставки заказа в Казань и другие города Татарстана сократится до одного дня. Онлайн-мегамаркет Ozon.ru открыт в 1998 году, является одним из первых российских проектов электронной коммерции в сегменте В2С.