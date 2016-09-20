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СМИ: ЕБРР может возобновить инвестиции в Россию

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:16 UTC+3
Банк отказался от новых инвестиций в российские проекты в июле 2014 года на фоне введения санкций против Москвы
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность возобновления инвестиций в российские проекты в 2017 году.

Об этом сообщают источники "Газеты.Ru", близкие к банку.

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Источник: в ЕБРР не нашли признаков нарушения устава банка в заморозке инвестиций в РФ

По словам одного из собеседников, за два года, прошедших со времени приостановки банком деятельности в России, "риторика вокруг этой темы сильно изменилась". По данным источника, в конце декабря или в начале января вопрос о возобновлении деятельности в России будет в повестке заседания банка. Косвенно о желании ряда акционеров вернуться в РФ можно судить по позиции Германии, Италии, Франции и некоторых других стран - членов ЕБРР.

В самом ЕБРР не опровергают и не подтверждают эту информацию. Представитель банка в России и СНГ Антон Усов сообщил, что в настоящее время "сохраняется статус-кво". В Минэкономразвития предпочли не комментировать ситуацию.

Оценка состояния экономики

Процедура восстановления отношений будет происходить следующим образом: ЕБРР оценит состояние экономики России, в ноябре в Лондоне пройдет презентация макроэкономического прогноза Regional Economic Perspectives (по всем странам ЕБРР, включая Россию) и ежегодного отчета Transition Report. Не исключено, что презентация доклада после Лондона состоится и в Москве, сообщил источник. 

Соавтор прогноза и отчета - бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. Сам он вопрос о возможности своего приезда в Россию предпочел оставить без комментариев.

Прекращение инвестиций в РФ

ЕБРР решил отказаться от новых инвестиций в российские проекты в июле 2014 года на фоне введения антироссийских санкций со стороны Евросоюза и США. Формально банк не был обязан прекращать инвестиции: соответствующее решение принимается советом директоров организации, акционерами которой выступают 64 страны, включая Россию.

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За I полугодие 2014 года 19% всех инвестиций ЕБРР пришлось на российские проекты. Убыток, который получил банк в первый же год сворачивания контрактов, составил €568 млн. Летом 2016 года Москва обратилась к руководству ЕБРР с просьбой пересмотреть решение о замораживании проектов в России: это нарушает ее права как акционера банка (доля России - 4,05%) и противоречит его уставу, заявлял министр экономического развития России Алексей Улюкаев. В уставе ЕБРР нет пункта о том, что банк обязан прекратить кредитование в той или иной стране по политическим мотивам.

Сейчас ЕБРР по-прежнему имеет сеть офисов в России, в частности, в Екатеринбурге, Самаре, Красноярске, Владивостоке. Новые проекты приостановлены, заключенные ранее реализуются в соответствии с заключенными договорами.

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