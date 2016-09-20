Корпорация МСП планирует использовать лимит ЦБ на высокотехнологичный сектор

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предоставленный ЦБ расширенный лимит на 125 млрд рублей по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства планируется использовать на высокотехнологичный и импортозамещающий секторы экономики в сфере МСП (малого и среднего предпринимательства). Об этом ТАСС сообщил руководитель корпорации МСП Александр Браверман.
"Программа 6,5% является очень востребованной. Лимит очень быстро исчерпывается. Поэтому Центробанк расширил лимит с 75 млрд рублей до 125 млрд рублей. Планируем использовать его на высокотехнологичный и импортозамещающий секторы экономики ", - подчеркнул Браверман.
Ранее совет директоров Банка России принял решение об увеличении с 75 млрд до 125 млрд рублей совокупного лимита, установленного по специализированным механизмам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Как отмечал ЦБ, решение принято в целях расширения осуществляемой Банком России совместно с корпорацией МСП поддержки кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства.
В июне сообщалось, что лимит ЦБ РФ по рефинансированию кредитов малому и среднему бизнесу по льготной ставке выбран на 49 млрд руб. из заложенных 75 млрд руб.
Суть программы заключается в том, что ЦБ кредитует уполномоченные банки под 6,5%, ограничивая маржу для выдачи кредита малому бизнесу в 4 и среднему бизнесу в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,5 п.п. за свое поручительство, а с 1 октября этот показатель снизится до 0,1 п.п.