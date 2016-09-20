Итальянская Eni не заинтересована в реализации "Турецкого потока"

РИМ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский нефтегазовый концерн Eni не заинтересован в реализации проекта газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил журналистам главный управляющий Eni Клаудио Дескальци, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, мы не заинтересованы. Мы перевозим наш газ и не делаем инвестиции в транспортные инфраструктуры, которые предназначены не для нашего газа", - сказал он.

По словам Дескальци, с того момента, когда Eni была основным партнером "Газпрома" в проекте газопровода "Южный поток", изменилась стратегия компании.

"Мы не компания по транспортировке, мы не транспортируем больше не наши газ и нефть. Тогда были другие времена, все изменилось, изменился рынок, изменились стратегические цели, условия контрактов на долгосрочную перспективу", - отметил Дескальци.

Eni и "Газпром" в 2008 году зарегистрировали компанию South Stream AG (Швейцария) для строительства морского участка газопровода "Южный поток", который предполагалось проложить по дну Черного моря. Впоследствии к проекту присоединились французская EdF и германская Wintershall.

В окончательном варианте проекта начало строительства газопровода было запланировано на конец 2012 года, а первые поставки газа предполагалось осуществить в конце 2015 года. Однако 1 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях обострившихся отношений с Европой Россия не будет осуществлять проект "Южный поток" и сосредоточится на альтернативном проекте - "Турецкий поток".

Месторождение Кашаган

Кроме того, Дескальци сообщил, что добыча на крупнейшем разведанном месторождении Кашаган в Казахстане начнется в октябре.

"Речь идет о начале коммерческой добычи, которая будет постепенно увеличиваться", - сказал он.

Начало нефтедобычи на Кашагане неоднократно переносилось в связи с необходимостью полной замены газопровода и нефтепровода. Сейчас запуск месторождения намечен на октябрь.

Запасы Кашагана оцениваются в 35 млрд баррелей нефти, из них 11 млрд баррелей считаются извлекаемыми. Разработкой месторождения занимаются Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Total и "КазМунайГаз", которые владеют равными долями - по 16,8%.