Итальянская Eni не заинтересована в реализации "Турецкого потока"

Победу Кадырова на выборах главы Чечни отметили народными гуляньями в центре ГрозногоПолитика 20 сентября, 17:39
Патриарх признал справедливой критику строительства в Москве однотипных храмовОбщество 20 сентября, 17:37
Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собойМеждународная панорама 20 сентября, 17:24
Что нужно знать о Парижском соглашении по климатуОбщество 20 сентября, 17:20
Передел банкрота: на месте бывшего БЦБК может появиться "техногенная помойка"В стране 20 сентября, 17:15
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с катарцами в гостяхСпорт 20 сентября, 17:15
Путин: оборонным предприятиям надо наращивать производство гражданской продукцииАрмия и ОПК 20 сентября, 17:14
Путин наградил девочку, спасшую несколько человек во время шторма на озере в КарелииОбщество 20 сентября, 17:14
Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от мандата в ГосдумуПолитика 20 сентября, 17:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский нефтегазовый концерн Eni не заинтересован в реализации проекта газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил журналистам главный управляющий Eni Клаудио Дескальци, отвечая на вопрос ТАСС.
"Нет, мы не заинтересованы. Мы перевозим наш газ и не делаем инвестиции в транспортные инфраструктуры, которые предназначены не для нашего газа", - сказал он.
По словам Дескальци, с того момента, когда Eni была основным партнером "Газпрома" в проекте газопровода "Южный поток", изменилась стратегия компании.
"Мы не компания по транспортировке, мы не транспортируем больше не наши газ и нефть. Тогда были другие времена, все изменилось, изменился рынок, изменились стратегические цели, условия контрактов на долгосрочную перспективу", - отметил Дескальци.
Eni и "Газпром" в 2008 году зарегистрировали компанию South Stream AG (Швейцария) для строительства морского участка газопровода "Южный поток", который предполагалось проложить по дну Черного моря. Впоследствии к проекту присоединились французская EdF и германская Wintershall.
В окончательном варианте проекта начало строительства газопровода было запланировано на конец 2012 года, а первые поставки газа предполагалось осуществить в конце 2015 года. Однако 1 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях обострившихся отношений с Европой Россия не будет осуществлять проект "Южный поток" и сосредоточится на альтернативном проекте - "Турецкий поток".
Кроме того, Дескальци сообщил, что добыча на крупнейшем разведанном месторождении Кашаган в Казахстане начнется в октябре.
"Речь идет о начале коммерческой добычи, которая будет постепенно увеличиваться", - сказал он.
Начало нефтедобычи на Кашагане неоднократно переносилось в связи с необходимостью полной замены газопровода и нефтепровода. Сейчас запуск месторождения намечен на октябрь.
Запасы Кашагана оцениваются в 35 млрд баррелей нефти, из них 11 млрд баррелей считаются извлекаемыми. Разработкой месторождения занимаются Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Total и "КазМунайГаз", которые владеют равными долями - по 16,8%.